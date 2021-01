Les dégâts que peuvent causer l'humidité dans une maison

Si vous avez un problème d’infiltration d’eau dans les murs de votre maison, vous devez faire appel à une équipe d’expert en calfeutrage afin de déterminer la cause de celle-ci. Les infiltrations d’eau peuvent faire leur entrée via différents endroits comme les fissures, les planchers, les fondations ainsi que par les toitures.

Sur le long terme la présence d’infiltration d’eau peut avoir des conséquences graves sur votre confort quotidien. Voici quelques exemples.

Votre bien-être

Les dégâts d’eau peuvent donner naissance à une forte dose d’humidité à l’intérieur de votre demeure, ce qui peut causer des problèmes sur votre état de santé notamment si vous êtes victimes d’allergies.

En effet, l’humidité peut être la source qui provoque de l’asthme, des rhumes, de la fatigue chronique, des maux de tête ainsi que de l’irritation au niveau des yeux, du nez, de la gorge et de la peau.

À noter que les personnes âgées et les nourrissons, en présence d’une forte dose d’humidité, sont les plus susceptibles d’être affectés par ces différents inconforts.

Détérioration des biens

Les infiltrations d’eau sont néfastes pour vos biens car elles se transforment rapidement sous l’aspect de moisissure et finissent par dégrader l’esthétisme et les structures de votre maison, vos meubles ainsi que les planchers surtout si ces derniers sont en bois.

Les briques peuvent également s’effriter, les charpentes peuvent se fragiliser et votre installation électrique peut devenir dangereuse pour votre sécurité.

La consommation d’électricité

La présence d’humidité peut vous donner l’impression que votre maison est plus froide et résulter une sensation de courant d’air dans les différentes pièces, ce qui cause une perte importante de chaleur dans toute la maison.

En effet, l’humidité absorbe rapidement la chaleur et peut rendre vos murs plus froids et humides. Ce problème peut vous inciter à compenser la perte de chaleur en augmentant votre chauffage. Cela pourrait faire augmenter fortement la consommation de votre électricité et donc de vos factures mensuelles.

En conclusion, il est important de prévenir les infiltrations d’eau en examinant régulièrement l’état de votre maison. Vérifier qu’il n’y a pas de fuites et songer à calfeutrer vos fenêtres, les fissures et tous les trous qui pourraient être une source d’infiltrations.

Protéger votre maison des dégâts d’eau pourrait être bénéfique pour la longévité et la sécurité de celle-ci en plus de vous éloigner des risques qui pourraient mettre en péril votre état de santé.

Notez aussi qu’en cas d’accident dû à une infiltration d’eau certains contrats d’assurances ne couvrent pas les dommages causés par celle-ci. Dans ce cas, vous devrez donc réparer les dégâts à vos frais et ils peuvent parfois être plus dispendieux que le prix d’un calfeutrage.