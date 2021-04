Appel de projets du Fonds régions et ruralité

La Ville de Laval invite les organismes et les entreprises sur son territoire à soumettre leurs propositions dans le cadre de l’appel de projets 2021-2022 du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

« Cet appui renouvelé s'inscrit dans les valeurs d'inclusion, d’accessibilité et de soutien de la Ville. Ces nouveaux projets continueront de mobiliser la communauté lavalloise, tout en lui permettant de se réaliser, en plus de participer activement à notre relance économique. C'est aussi ça, être humaine de nature », affirme Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif, responsable du développement économique et conseiller municipal de Duvernay—Pont-Viau.

Rappelons que pour la période 2020-2021, 9 projets avaient été retenus pour Laval. L’aide financière accordée aux organismes derrière ces projets a permis de mettre en branle une variété d’initiatives. Entre autres, il a été possible de développer une offre de services afin de répondre aux besoins des personnes adultes atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme et d’implanter un réseau d’accès à différents commerces, organismes et lieux publics pour les mères allaitantes. L’importance qu’accorde la Ville de Laval à l’action de ses partenaires pour favoriser l’inclusion sociale sur son territoire s’est donc traduite par ces initiatives.

« Une fois de plus, des projets novateurs à l’image des citoyennes et des citoyens de la Ville de Laval pourront voir le jour. J’invite tous ceux et celles qui peuvent soumettre des initiatives qui répondront aux priorités régionales de développement et qui souhaitent participer activement à la relance économique à le faire dès maintenant. C’est une belle façon de s’impliquer dans sa communauté et d’améliorer la qualité de vie de tout un chacun. », souligne Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

Depuis le 1er avril 2020, le FRR donne un nouvel élan au développement local et régional, à la coopération intermunicipale ainsi qu’à l’occupation et à la vitalité des territoires. Le volet Soutien au rayonnement des régions permet d'appuyer la réalisation de projets mobilisateurs à Laval. À noter que pour l’appel de projets 2021-2022, les aspects liés à la relance économique seront favorisés, en plus des 9 suivants :

Les projets peuvent être déposés sur le site du MAMH jusqu’au 15 mai 2021. Les renseignements propres à chaque région admissible au volet Soutien au rayonnement des régions sont disponibles sur le même site, à la page Gestion régionale.