Une carte interactive pour les ventes de garage gratuites

Dans le cadre de l’édition automnale des ventes de garage gratuites ayant lieu du 10 au 12 septembre, la Ville de Sainte-Thérèse a mis en ligne une carte interactive qui permet de localiser l’ensemble des ventes de garage qui auront lieu sur son territoire.

Les citoyens peuvent la consulter dès maintenant au www.sainte-therese.ca.

« Grâce à cette carte interactive, les Thérésiennes et les Thérésiens trouveront en quelques clics les ventes de garage les plus près de chez eux. Rappelons que l’achat d’articles réutilisés permet d’en prolonger la durée de vie, tout en évitant qu’ils ne se retrouvent dans les sites d’enfouissement. C’est aussi l’occasion parfaite pour faire connaissance avec son voisinage et profiter d’aubaines avantageuses! », a souligné la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Pour tous les détails concernant la demande de permis et la marche à suivre pour tenir une vente de garage, visitez le www.sainte-therese.ca (Services aux citoyens/Vente de garage).