Le père Noël sera à Blainville dimanche!

La Ville de Blainville est fière d’annoncer le retour du traditionnel défilé du père Noël de Blainville! Le cortège se mettra en branle le dimanche 28 novembre, dès 9 h 45, au parc Chante-Bois situé au 38, 84e Avenue Est.

« Le défilé empruntera la 84e Avenue Est, le boulevard du Curé-Labelle (en direction sud) et le chemin du Plan-Bouchard, pour se terminer au Parc équestre, où se tiendra simultanément le Salon des métiers d’art. Des lutins recueilleront les lettres des enfants destinées au célèbre personnage barbu tout au long du parcours », a indiqué la conseillère du district Chante-Bois et initiatrice de cet événement, Nicole Ruel.

Le défilé aura lieu beau temps, mauvais temps.

Fermeture de rues

Plusieurs tronçons de rues seront fermés à la circulation pendant toute la durée de l’activité :

▪ Le boulevard du Curé-Labelle, entre la 70e Avenue Est et la 84e Avenue Est, dans les deux directions;

▪ Le chemin du Plan-Bouchard, entre le boulevard du Curé-Labelle et le boulevard Céloron;

▪ La 84e Avenue Est, entre l’école Chante-Bois et le boulevard du Curé-Labelle.

Pour se rendre au centre communautaire, à l’aréna ou à la bibliothèque Paul-Mercier, il suffira d’utiliser le boulevard de la Seigneurie, puis de tourner à gauche sur la rue de la Mairie. Pour le Parc équestre, où se tiendra le Salon des métiers d’art, l’entrée des visiteurs se fera sur le boulevard Céloron.

De fidèles et généreux partenaires

Le défilé du père Noël de Blainville est heureux de compter sur l’appui de généreux partenaires qui permettent de réaliser un événement de cette ampleur : Caisse Desjardins de l’Envolée, Mario Laframboise, député de Blainville à l’Assemblée nationale du Québec et président du caucus du gouvernement, IGA famille Girard, Stablex, EXO, Groupe J.C.L., Centre récréatif O-Volt Blainville inc., RBC Banque Royale et Louise Chabot, députée fédérale de Thérèse-De Blainville.

« J’invite les familles blainvilloises à assister nombreuses à ce défilé féérique qui inaugurera de belle façon les festivités de Noël. C’est un beau rendez-vous à ne pas manquer », a conclu la mairesse de la Ville de Blainville, Liza Poulin.