Portes ouvertes des travaux publics de Sainte-Thérèse

Le samedi 24 mai, de 8 h à 12 h, le service des travaux publics ouvre ses portes à la population de Sainte-Thérèse, particulièrement aux familles. La population pourra visiter les ateliers municipaux au 105, rue Blanchard).

Pour une troisième année, cet événement familial permettra de voir l’envers du décor de ce service essentiel au bon fonctionnement de la Ville.

Durant l’avant-midi, il sera possible de visiter les lieux et monter à bord des différents véhicules utilisés pour les travaux à travers la municipalité. Des kiosques seront présentés pour en apprendre plus sur les nombreux services des travaux publics : menuiserie, peinture, signalisation, aqueduc, égouts, mécanique, voirie, horticulture, écocentre, parcs et événements.

Des plants et des plantules d’arbres seront remis gratuitement sur place. De plus, pour les petites fringales, des collations santé zéro déchet seront offertes.

« Cette journée est l’occasion de mettre en lumière le travail essentiel et souvent méconnu de nos équipes des travaux publics. Ces hommes et ces femmes veillent chaque jour à l’entretien de nos rues, trottoirs, parcs, aqueducs et bien plus encore. Leur engagement contribue directement à notre qualité de vie et au bon fonctionnement de notre ville. Venez les rencontrer, découvrir leur savoir-faire et saluer leur dévouement! » souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

La Semaine nationale des travaux publics se déroule cette année du 18 au 25 mai. Sous le thème FièrementTP , celle-ci vise à promouvoir et à valoriser les métiers et le domaine des travaux publics au Québec.