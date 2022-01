Taxes maintenant disponible en ligne à Rosemère

La Ville de Rosemère est fière d’ajouter à son offre de services en ligne le compte de taxes sur sa plateforme de communication Voilà! Rosemère. Les citoyens peuvent dorénavant recevoir leur compte de taxes exclusivement en ligne, et ainsi contribuer à la préservation de l’environnement.

« L’ajout de cette fonctionnalité marque un pas de plus dans la centralisation de nos services en ligne et s’aligne tout à fait avec les valeurs environnementales de la Ville. En adhérant à ce service, les citoyens posent un geste concret dans les efforts de réduction de l’utilisation du papier. J’invite tous les citoyens à y adhérer dès maintenant », a déclaré le maire de Rosemère Eric Westram.

D’ailleurs, la Ville de Rosemère a lancé un concours au début du mois de janvier auprès des citoyens propriétaires de Rosemère afin de les inciter à s’abonner à cette nouvelle fonctionnalité. En adhérant au compte de taxes en ligne avant le 20 janvier 2022, à 23 h 59, les citoyens courent la chance de gagner l’une des 5 cartes-cadeaux, d’une valeur de 100 $ chacune, échangeables à la Place Rosemère. Tous les détails du concours sont disponibles sur le site Web au www.ville.rosemere.qc.ca/compte de-taxes/.

Pour recevoir le compte de taxes 2022 en ligne, l’adhésion doit être complétée avant le 20 janvier. Après cette date, l’inscription sera possible mais sera valide pour le compte de taxes 2023 seulement.

Il est à noter que les citoyens doivent d’abord être détenteurs d’un compte Voilà! afin de pouvoir accéder au service du compte de taxes en ligne. Les citoyens peuvent consulter le site Web de la Ville pour obtenir un soutien pour créer leur adhésion, ou téléphoner au 450 621-3500.

Paiement en ligne dès la fin janvier

De plus, afin de favoriser les opérations en ligne, il sera possible de procéder au paiement des taxes municipales dès la fin janvier à partir d’une plateforme de paiement sécurisée. Ce service permet de planifier les prélèvements, payer différentes factures émises par la Ville (taxe d’eau, taxes municipales, etc.), faire un choix de modalités de paiement et créer des alertes et notifications pour les prélèvements à venir. Cette plateforme sera accessible par le biais du site Web et de l’application Voilà!.