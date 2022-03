La réussite passe par une participation active des communautés

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) salue la pertinence du plan stratégique 2022-2026 présenté, aujourd’hui, par Hydro-Québec, tout en rappelant qu’une participation significative de nos communautés à la réalisation des projets de production d’énergie est une condition essentielle à sa réussite.



« La vision exposée par la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Mme Sophie Brochu, représente l’équivalent de l’installation de 12 centrales de la Romaine directement dans la cour de nos communautés. À titre de porte-parole des régions, la FQM travaillera à assurer la participation des communautés aux projets qui contribueront à la vitalité et au développement de nos collectivités. », a souligné M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC Memphrémagog.



« Aucun projet de la dernière décennie n’a réussi à obtenir l’acceptabilité sociale et l’appui du milieu sans une participation significative du monde municipal. Nous devons faire partie du portefeuille de projets éoliens identifié par Hydro-Québec. La Société d’État devra également favoriser la réalisation de petits projets de petites centrales hydrauliques », a ajouté M. Michel Lagacé, maire de Saint-Cyprien, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la Commission permanente sur l’énergie et les ressources naturelles de la FQM.