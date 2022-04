Le Comité intersectoriel en agression sexuelle des Laurentides lance son nouveau site web!

Loisirs Laurentides, en partenariat avec La Station Culturelle, a lancé aujourd’hui à la Vieille gare de Saint-Jérôme le projet régional «Empreinte». Cette initiative souligne l’importance de l’implication et de la relève bénévole auprès des 16 sociétés d’histoire et de généalogie de la région des Laurentides. Leur histoire, ainsi que celle de leur région et de leurs bénévoles impliqués, sont souvent méconnues. Et si on prenait le temps de raconter l’origine de chacune des 16 sociétés d’histoire et de généalogie sous forme de contes et de captations vidéo qui démontrent ces implications bénévoles? Voilà ce que fait ce projet.