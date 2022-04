La Ville de Blainville lance sa programmation de travaux 2022

La Ville de Blainville a lancé aujourd’hui sa programmation de travaux d’infrastructures pour l’année 2022. Placés sous la thématique « Ça vaut le détour », ces travaux totalisent 19,6 M$, mais le coût est réduit à 13,5 M$ en raison de subventions gouvernementales.

Le projet le plus imposant sera réalisé dans le secteur de la sortie no 24 de l’autoroute 640 pour améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers, notamment celle des jeunes qui fréquentent les institutions scolaires environnantes.

« Notre administration investit des sommes importantes pour la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de Blainville. Nous sommes dans l’action pour maintenir la qualité de notre réseau d’aqueduc et d’égout, pour assurer la sécurité dans nos déplacements, pour améliorer l’état de nos rues et de nos bâtiments municipaux et pour bonifier certains parcs. », a déclaré la mairesse, Liza Poulin.

Réaménagement du chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse, à l’intersection de l’autoroute 640 Est

Réalisé en collaboration avec le ministère des Transports du Québec, ce projet, mené par la Ville, consiste à améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation à l’intersection de la sortie no 24 − Montée Lesage − Chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse de l’autoroute 640, en direction est, et du chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse. Les travaux seront réalisés entre le début de mai et la fin de décembre 2022. Ils consistent à :

– Élargir le chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse à deux voies dans chaque direction sur environ 400 mètres.

– Élargir la bretelle de la sortie no 24 de l’autoroute 640, en direction est, et y ajouter une voie de virage à droite avec îlot déviateur, à l’intersection du chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse.

– Prolonger la piste multifonctionnelle située au sud du chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse.

– Réaménager la bretelle menant du chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse à l’autoroute 640 en direction est.

– Ajouter deux feux de circulation sur le chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse.

– Réaménager l’accès à l’école Montessori International menant au chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse, qui sera aligné avec la bretelle d’entrée réaménagée vers l’autoroute 640, en direction est.

– Construire un poste de pompage sanitaire.

– Prolonger les réseaux d’aqueduc et d’égouts.

« Ces travaux sécuriseront l’intersection et permettront d’améliorer la fluidité dans un secteur névralgique. De plus, la piste multifonctionnelle favorisera notre mobilité active et facilitera les déplacements. », a mentionné la conseillère du district de la Renaissance, Michèle Murray.

« La réalisation de ces travaux aura un impact certain sur la circulation, de chaque côté de la 640, selon les différentes phases de réalisation. Les travaux seront effectués en partie pendant la saison estivale de façon à limiter les effets négatifs. Je remercie d’avance les usagers de leur patience. », a ajouté la conseillère du district Fontainebleau, Marie-Claude Perron.

La Ville est maître d’œuvre de ce projet et paie pour la majeure partie des travaux à la hauteur de 8,9 M$.

Le ministère des Transports du Québec, quant à lui, est responsable de l’élaboration des plans et devis, de l’installation du système d’éclairage et paie pour l’asphaltage et l’entretien des bretelles d’accès à l’autoroute 640.

Pour en savoir davantage sur ce projet, visitez blainville.ca/sortie24.

Réseau d’aqueduc et d’égout

Plusieurs travaux de la programmation 2022 concerneront le réseau d’égout et d’aqueduc. La Ville y investit 11 M$ pour entretenir notre réseau, faire des réparations ponctuelles, pour inspecter nos égouts et pour la mise à niveau du poste de pompage de la rue du Castillo. L’entretien régulier permet d’en augmenter la durée de vie et la qualité.

Travaux dans certains parcs

Divers réaménagements auront lieu aux parcs Dubreuil et des As cet été.

Au parc Dubreuil, les modules de jeux seront notamment remplacés ainsi que le mobilier urbain. L’asphaltage de la surface polyvalente et de son accès sera aussi refait à certains endroits.

Au parc des As, deux modules sur ressort seront ajoutés pour les enfants de 0-5 an. Les bordures seront refaites et l’entrée du parc sur la rue des Écus sera plus visible.

Dans le quartier Fontainebleau, un sentier avec passerelles de bois sera aménagé dans les ravins après la phase de revégétalisation qui suivra les travaux de stabilisation des talus dans les ravins.

La Ville procédera également à des travaux de réfection de pistes cyclables et de passages piétonniers près du parc Maurice-Tessier (réfection de la piste cyclable), sur la rue Arthur-Buies (réfection du passage vers le boulevard du Curé-Labelle) et sur la rue de Caplan (réfection du passage vers la polyvalente Sainte-Thérèse).

Réfection des chaussées

Plusieurs rues ou artères feront l’objet de travaux de réfection pendant la saison estivale :

– Boulevard Céloron (de la rue du Landais à la rue du Commandant)

– Boulevard de Fontainebleau (du boulevard des Châteaux à la rue de Côme)

– Rue Maurice-Cullen (du boulevard Céloron à la rue André-Perron)

– Chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse (de la rue Dubreuil à la rue de Valcourt)

– 54e Avenue Ouest (du boulevard du Curé-Labelle à la rue Viateur-Raymond)

– Rue de Gatineau (depuis le chemin de la Côte-St-Louis Est, sur 400 mètres)

– Boulevard de Chambéry (du rang Saint-François à la zone de conservation)

Des mesures de modération de la vitesse seront également installées sur certaines rues selon les recommandations du comité de circulation.

Pour plus d’informations sur la programmation 2022 des travaux, consultez blainville.ca/travaux.