Une certification pour mettre en valeur l’achat Québécois

Infirmière auxiliaire chef d’équipe coordonnant le centre de prélèvements du centre intégré multiservice de santé et de services sociaux Thérèse-De Blainville, Sabrina Vit Beaubien a reçu le Prix reconnaissance de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) pour souligner son leadership, son engagement et sa détermination. Faisant partie des trois prix remis dans le cadre des activités entourant la Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires du 5 mai, aux côtés du Prix reconnaissance en enseignement et du Prix relève, cet honneur vise à reconnaitre les membres qui, par leur travail, font rayonner la profession.