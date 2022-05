Une soirée toute en humour pour reconnaître les bénévoles thérésiens

GARDE PROVISOIRE PRENEZ AVIS QUE Me Mélanie Fleurant (F0423), notaire à Blainville, est en possession des greffes et des dossiers de: Joëlle Lupien (L2194) autrefois notaire, Danielle Blanchard (B0808) autrefois notaire, Raymond Paquette (P0051) autrefois notaire, les minutes 419 à 602 d’Israël Gélinas (G1567) et les minutes 3543 à 4161 de ...