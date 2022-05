Le maire de Shawinigan prendra part au 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie du 9 au 12 juin prochain

Le Collège de Bois-de-Boulogne inaugure l’Agora numérique, un nouvel espace d’apprentissage continu dédié à l’innovation et au développement des talents en technologies numériques. Située à Montréal, dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension et aux portes du Mile- Ex, l’Agora numérique est un nouvel incubateur de talents et ...