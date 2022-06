Les pompiers de Sainte-Thérèse visitent les citoyens

Les pompiers de Sainte-Thérèse ont récemment débuté leurs visites annuelles en porte-à-porte auprès des citoyens de la ville.

Ces visites servent notamment à échanger avec les résidents sur les thèmes de la prévention incendie et les avertisseurs de fumée.

« Cette année, les opérations sont concentrées dans le district Marie-Thérèse et se dérouleront jusqu’au mois d’octobre. En plus de permettre de créer un lien avec les Thérésiennes et les Thérésiens, ces rencontres personnalisées servent de moyen de sensibilisation. Certains incidents regrettables survenus à Sainte-Thérèse dans les dernières années auraient pu être évités avec l’adoption de comportements préventifs. C’est pourquoi les pompiers déploient ces efforts importants sur le terrain. », mentionne le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Les statistiques démontrent qu’une résidence sur trois qui passe au feu au Québec ne possède pas d’avertisseur de fumée ou celui-ci ne fonctionne pas. En cas d’incendie, une famille ne dispose que de 3 minutes pour évacuer sa résidence, un avertisseur de fumée est donc le moyen le plus efficace et le moins cher pour sauver des vies.

« Lors de nos échanges avec les citoyens, nous en profitons par exemple pour leur rappeler l’importance d’avoir des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone fonctionnel et bien positionné. Les fabricants recommandent de changer les avertisseurs aux 10 ans et il est requis d’en avoir un en place par étage, incluant le sous-sol. », ajoute le directeur du Service de sécurité incendie, monsieur Christian Legault.

Chaque année, un district différent est visité par les pompiers. Toutefois le Service de sécurité incendie demande la collaboration des résidents de l’ensemble de la ville.

Tous les citoyens sont invités à effectuer dès maintenant l’auto-évaluation de leurs avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. Quelques minutes suffisent afin de rendre leur résidence plus sécuritaire, il suffit de remplir le formulaire en ligne et les données seront mises à jour dans le système de la Ville.

Le formulaire est disponible au www.sainte-therese.ca > Sécurité publique > Vérification des avertisseurs de fumée.

Pour toute question, communiquez avec le Service de sécurité incendie au 450 435-2422.