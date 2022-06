Nouveau Plan d’action à l’égard du handicap à Mascouche

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec confirment l’octroi d’une contribution totale de 825 000 $ à la COOP MADAAM pour l’aider à acquérir un nouveau bâtiment situé à Montréal, afin d’offrir des espaces de travail et de création à des femmes artistes et artisanes. La ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, en a fait l’annonce ...