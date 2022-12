Alcool et fêtes: « L'important c'est de prévoir ses déplacements », dit Geneviève Desautels

Voir la galerie de photos

En entrevue vidéo avec Néomédia, Geneviève Desautels, directrice générale d’Éduc’alcool, rappelle aux Québécois quelques bons conseils pour passer un temps des Fêtes réussi lorsqu'on consomme de l'alcool.

« L'important c'est de prévoir ses déplacements », a-t-elle indiqué à plusieurs reprises lors de cet entretien. L'objectif étant notamment de choisir une personne responsable qui ne consommera pas d'alcool et qui pourra prendre le volant. « On ne veut pas qu'il se passe de drame humain pendant les Fêtes, surtout quand ça peut être évité. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas éviter dans la vie, mais ça, on peut. »

Aussi, boire avec modération permet de mieux se souvenir de sa soirée. « Prenez le temps de savourer, d'être avec vos proches et consommer de façon raisonnable pour vous souvenirs de ces moments. »

Rappelons qu'Educ'alcool a lancé sa campagne des Fêtes le lundi 5 décembre et elle sera diffusée jusqu'au 2 janvier.

Visionnez l'entrevue complète avec Geneviève Desautels dans la vidéo ci-dessus