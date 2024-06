Nouvelle structure de concertation pour une meilleure protection de l'eau

Le jeudi 13 juin, la 21e assemblée générale annuelle d’Abrinord, l’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord, s’est tenue au Chalet Bellevue à Morin-Heights. Suite à la clôture de cette rencontre, la soirée s’est prolongée pour laisser place à la toute première élection des représentants d’une nouvelle Table de concertation permanente.

Au cours de l’année dernière, une nouvelle Table de concertation a été mise en place afin de prioriser les problématiques du territoire et élaborer de nouveaux objectifs stratégiques pour y remédier. Celle-ci est désormais une entité distincte du Conseil d’administration et a pour mandat d’élaborer et mettre en œuvre le Plan directeur de l’eau (PDE). Ainsi, ce sont 11 représentants qui ont été élus lors de cette première soirée d’élection de la Table de concertation, laissant toujours sept sièges vacants.

Une nouvelle composition pour le conseil d’administration

Le conseil d’administration d’Abrinord se compose désormais de huit sièges, dont trois réservés pour la représentation des secteurs économique, communautaire et municipal. Plusieurs administrateurs ont été réélus, renouvelant ainsi leur engagement envers l’organisme. Parmi eux se trouvent David Armstrong, Sylvain Loiselle, Mathieu Madison, Isabelle Marcoux, Stéphanie Morin et Danielle Parent. Deux nouveaux visages sont venus compléter le conseil, soit Pierre Morin, coordonnateur environnement et gestion des cours d'eau à la MRC des Pays-d’en-Haut, et Stéphanie Fey, détentrice d’un baccalauréat en génie civil et d’une maîtrise en traitement des eaux.

Les membres du conseil ont ensuite renouvelé leur confiance en M. Madison, élu président pour une huitième année consécutive.

« C’est avec enthousiasme que j’entame cette nouvelle année à la présidence d’Abrinord. La nouvelle gouvernance mixte de l'organisation représente une belle opportunité. Grâce à la structure de concertation dédiée à la planification stratégique de l’eau (le PDE), le conseil d'administration pourra se dévouer entièrement à une mission qui permettra de mieux répondre au besoin du milieu. » - Mathieu Madison, président d'Abrinord

Abrinord tient à mettre en lumière et à remercier quatre membres qui se sont impliqués au sein de l’organisme pendant de nombreuses années et qui ont choisi de ne pas se représenter. Merci à Xavier-Antoine Lalande, de la Ville de Saint-Colomban, pour son engagement inestimable pendant 13 ans, ainsi qu’à Denis Bigand, des Eaux Naya Inc., pour ses 14 ans de dévouement. L’organisme salue également la contribution d'Isabelle Gauthier, de la Ville de Mirabel, qui a siégé six ans comme administratrice, et d'Annie Renouf, de l'Association des résidents du lac Renaud, qui s’est impliqué à titre de secrétaire-trésorière pendant quatre ans.

L’impact d’Abrinord en 2023-2024

Lors de cette soirée d’assemblée, Mélanie Lauzon, directrice générale de l’organisme, a eu le plaisir de présenter les initiatives qui ont marqué la dernière année. Parmi celles-ci, elle a souligné la mise à jour du Plan directeur de l’eau (PDE 2024-2034), la formation du Comité de concertation spécial sur les eaux usées, la mobilisation du secteur municipal pour l’élaboration de plans de protection des sources d’eau potable et le succès autour du webinaire sur la gestion des barrages anthropiques.