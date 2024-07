VPH: une seule dose de vaccin suffit pour les groupes plus jeunes

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande désormais une seule dose de vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) pour les enfants et les jeunes âgés de 9 à 20 ans.

Elle maintient toutefois sa recommandation de deux doses pour les personnes de 21 à 26 ans.

Le comité affirme que les recherches démontrent qu’une dose du vaccin est très efficace contre l’infection par le virus du papillome humain, mais ces études ont principalement été réalisées chez des femmes âgées de 9 à 20 ans.

Il indique également que les personnes immunodéprimées et celles vivant avec le VIH devraient continuer de recevoir trois doses du vaccin contre le VPH.

Se faire vacciner contre le VPH aide à prévenir les cancers du col de l’utérus, de l’anus et autres et est fortement recommandé aux hommes et aux femmes, la vaccination étant offerte dans les programmes scolaires partout au Canada.

Selon le comité consultatif, réduire le nombre requis de doses de vaccin contre le VPH chez les jeunes pourrait rendre le processus plus pratique et encourager davantage d’entre eux à se faire vacciner.

Il est également d'avis que la vaccination contre le VPH offre la plus grande protection avant la première exposition au virus, mais que les adultes de 27 ans et plus qui n’ont pas été vaccinés peuvent toujours bénéficier d’une certaine protection, surtout s’ils ont de nouveaux partenaires sexuels.

Si Santé Canada a autorisé le vaccin contre le VPH pour les personnes âgées de 9 à 45 ans, le CCNI affirme que les personnes âgées de 45 ans et plus devraient parler à leur fournisseur de soins de santé si elles pensent que le vaccin pourrait leur être bénéfique.

«La couverture vaccinale contre le VPH chez les adolescents et les jeunes adultes varie à travers le Canada. Les personnes qui n’ont pas reçu le vaccin de routine contre le VPH resteront à risque de maladies associées au VPH et pourraient bénéficier du vaccin même à un âge plus avancé», indique le document d’orientation du CCNI publié mercredi.

La couverture santé de La Presse Canadienne reçoit le soutien d’un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l'unique responsable de ce contenu.

Nicole Ireland, La Presse Canadienne