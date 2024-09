Nouveau directeur environnement et parcs à la MRC des Laurentides

C’est lors de la séance extraordinaire du 30 juillet dernier que le Conseil des maires de la MRC des Laurentides entérinait, par voie de résolution, la nomination de Benjamin Plourde au poste de directeur du service environnement et parcs.

M. Plourde détient plus de 15 ans d’expérience dans le monde municipal. Depuis 2022, M. Plourde travaillait au sein de la municipalité de Wentworth-Nord en tant que directeur adjoint du service de l’urbanisme et de l’environnement. Il a notamment été coordonnateur en environnement au service de l’urbanisme et de l’environnement pour la ville de Sainte-Anne-des-Plaines et inspecteur en urbanisme et environnement pour la municipalité de Val-des-Lacs.

Détenteur d’un DEC en sciences humaines, d’une technique du milieu naturel spécialisation en protection de l’environnement et d’un certificat en sciences de l’environnement à l’Université du

Québec à Trois-Rivières, M. Plourde détient une expérience notable en gestion d’équipe et de projets liés à l’urbanisme et l’environnement.

En étroite collaboration avec la direction générale, M. Plourde assurera la gestion de projets en environnement pour participer à la planification, l’organisation, la coordination et le contrôle des activités et ressources liées à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets, politiques et programmes du service.

Il coordonnera les dossiers environnementaux (gestion des matières résiduelles, PRMHH, changements climatiques, cours d’eau, stratégie régionale en matière d’aires protégées, etc.), le développement des terres publiques intramunicipales ainsi que les projets concernant les parcs régionaux et terres publiques : P’tit Train du Nord, Corridor aérobique, Ancienne-Pisciculture et parc Éco-Laurentides. Il siègera notamment sur le conseil d’administration de la Société des parcs de la MRC des Laurentides et participera à plusieurs autres instances et comités.

« Les impacts découlant des changements climatiques, la mise en œuvre du plan en gestion des matières résiduelles et l’optimisation de nos infrastructures régionales et des terres publiques sont quelques-uns des défis auxquels nous faisons face. Selon son profil professionnel, je suis convaincue que M. Plourde sera un atout considérable pour l’organisation », affirme la directrice générale de la MRC, Mme Nancy Pelletier.