Pompiers d’un jour : une aventure captivante pour 16 jeunes courageux

Le 2 octobre, 16 élèves de Blainville et Rosemère ont eu l'occasion de vivre une journée exceptionnelle en incarnant des pompiers d’un jour et en découvrant les nombreuses responsabilités associées à cette profession.

Le concours « Pompiers d’un jour », destiné aux élèves de troisième année des écoles primaires de Blainville et Rosemère, a offert une immersion unique dans l’univers des pompiers. Grâce à une série d’activités éducatives, les jeunes ont pu explorer les dessous de cette vocation, dans les installations du Service de la sécurité incendie de Blainville.

Durant cette journée riche en découvertes, les jeunes, fièrement habillés comme de véritables pompiers, ont visité les camions d’intervention et ont découvert divers équipements spécialisés. Au programme : initiation à l'habit de combat, maniement des appareils respiratoires, démonstrations de recherche et sauvetage, ainsi que des apprentissages sur la prévention des incendies. Ils ont même eu l’occasion de manipuler un extincteur et de s’exercer à éteindre un véritable feu de palettes!

La mairesse de Blainville, Liza Poulin, et le maire de Rosemère et préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville, Eric Westram, étaient présents pour accueillir les jeunes en fin de journée, accompagnés des membres de la commission de la sécurité et des infrastructures, Stéphane Dufour et Patrick Marineau. Des membres de la direction du Service de la sécurité incendie et la mascotte Yvon Larosé étaient également sur place. Ce fut un moment mémorable durant lequel chaque enfant a reçu un cadeau en souvenir de son expérience et a eu l’honneur de signer le livre d’or de sa ville.

« Cette journée permet aux enfants de découvrir de manière interactive un métier fascinant et essentiel à notre sécurité collective. Leur enthousiasme et leur implication nous confirment la valeur éducative de cette activité », a souligné la mairesse, Liza Poulin.

« L’activité Pompiers d’un jour est une expérience inoubliable pour ces jeunes élèves. C’est un privilège pour eux de découvrir les coulisses de ce métier crucial et je suis convaincu qu’ils partageront cette aventure avec leurs familles et amis », a déclaré Eric Westram, maire de Rosemère.

Les 16 élèves sélectionnés cette année pour représenter leur école étaient : Maria Cardinal (école de la Seigneurie), Mirko Fournier (école des Semailles), Alexane Maltais (école de l’Aquarelle), Elissia Béland (école Pierre Elliott Trudeau), Nathan David (école des Ramilles), Laura Morosan (école de l’Envolée), Williams Laflèche (école Notre-Dame-de-l’Assomption), Mélodie Brassard (école Chante-Bois), Antoine Morin (école Plateau Saint-Louis), Olivier Tessier (école de la Renaissance), Gabriel Rodriguez (école de Fontainebleau), Théo Lafrance (école Montessori International), Victoria Alves (école McCaig), Eddy Beaudin (Académie Ste-Thérèse), Lucy Coiteux (école Alpha) et Arthur Archambault (école Val-des-Ormes).