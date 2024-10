Quatre RONA récoltent plus de 13 300 $ pour des OBNL de la région

Lors de la campagne Bien chez soi de l'entreprise RONA qui a eu lieu du 1er septembre au 7 octobre 2024, quatre commerces de la région ont récolté un montant total de 13 356,62 remis à deux OBNL.

Ces montants serviront à revitaliser les milieux de vie ou à faciliter l’accès au logement pour des personnes victimes de violence conjugale et à leurs enfants, des familles à faible revenu et des personnes ayant des besoins particuliers ou des enjeux de santé mentale.

Le RONA Blainville a remis 4 122,11 $ à Maison d'accueil Le Mitan Inc. qui offre un milieu sécuritaire pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Le RONA+ Rosemère et l'entrepôt RONA Saint-Eustache ont également choisi de s'associer avec cet organisme. C'est un montant de 606,82 $ et de 5 437,69 $ qui ont été récolté.

Tandis que le RONA Saint-Jérôme a offert un chèque de 3 190,00 $ à La Maison d'Ariane qui accompagne les femmes et les enfants victimes de violence conjugale.

« Nos troupes étaient particulièrement motivées cette année! Nos équipes en magasin et dans nos centres de distribution ont été particulièrement interpelées par la cause d’actualité qu’est la crise du logement et étaient d’autant plus engagées parce que chaque équipe a eu l’opportunité de choisir l’organisme local qu’elle soutenait. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué si généreusement à cette cause qui nous tient tant à cœur! », explique Catherine Laporte, présidente du conseil d'administration de la Fondation RONA et vice-présidente principale, Marketing et expérience client chez RONA.

La campagne Bien chez soi a eu lieu dans tous les magasins corporatifs du réseau RONA ainsi que dans certains centres de distribution et magasins affiliés RONA participants à travers le pays. La somme remise a été récoltée grâce à des dons effectués récoltés aux caisses en magasin et lors des achats en ligne sur le site Web.

Au total, la campagne soutient 150 OBNL au pays qui viennent en aide aux personnes victimes de violence conjugale et leurs enfants, aux familles à faible revenu et aux personnes avec des besoins particuliers ou des enjeux de santé mentale. « Chaque personne devrait avoir un endroit sécuritaire où habiter. C’est quelque chose qui me tient à cœur d’autant plus considérant l’enjeu de l’accès au logement qui touche énormément de Canadiens et Canadiennes actuellement. », mentionne Josée Lafitte, directrice de la Fondation RONA.