Un nouveau réseau d’autobus dans le secteur Laurentides par Exo

Dès le 10 novembre, la population des Laurentides aura accès au nouveau réseau d'autobus d'exo qui entre autres permettra de faciliter l'accès au REM et aux destinations régionales ou métropolitaines.

C'est suite à deux phases de consultations publiques auprès des citoyens de la région que le réseau a été élaboré afin de répondre efficacement aux besoin de déplacement du secteur.

Dans les principaux changements apportés ont y retrouve une desserte locale améliorée grâce à des trajets optimisés, une meilleure connectivité vers les stations du REM, les gares de train et les stations de métro, de même que plusieurs lieux publics comme des établissements d’enseignement postsecondaire et des hôpitaux, et des horaires ajustés pour une meilleure fréquence et une ponctualité accrue.

Le système de numérotation des lignes a également été revu afin de mieux refléter le type de service offert. Les usagers pourront ainsi plus facilement s’orienter et comprendre l’offre de transport selon la catégorie de leur ligne (locale, express, régionale ou sur réservation) :

Accompagner la clientèle dans cette transition

Du 4 au 20 novembre, une escouade d'employés d'exo sera présente dans plusieurs terminus et gares concernés par la refonte du réseau pour informer les usagers afin de revoir leur planification pour leurs déplacements.

Deux séances d’information seront également offertes afin de présenter le futur réseau d’autobus et de répondre aux questions des citoyens :

Mardi 21 octobre, de 18 h 30 à 21 h Salle communautaire du Centre Guy-Frigon, à Blainville Accessible en transport collectif avec les lignes 71 et T71, arrêt du Plan-Bouchard / devant le Parc équestre de Blainville

Mardi 28 octobre, de 18 h 30 à 21 h Au Centre communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac Accessible en transport collectif avec la ligne 93 à l’arrêt Louise / d’Oka, ou encore via les lignes 80 et 81 à l’arrêt d’Oka / face au civique 3010



Les usagers peuvent consulter dès maintenant les nouveaux horaires qui seront en vigueur à partir du 10 novembre sur le site web d'exo site web d’exo,.

Pour toute autre question, il est possible de communiquer avec l’équipe d’exo au : 1 833 allo-exo (1 833 255-6396).