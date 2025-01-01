Début des travaux d’installation de panneaux sur l'autoroute 640

Dès dimanche le 26 octobre, des travaux d'installation d'une nouvelle signalisation aux approches des sorties sorties no24 Montée Lesage/Chemin du Bas de Sainte-Thérèse de l’autoroute 640 à Blainville pour prévenir d'un ralentissement à venir débuteront.

Ces panneaux « Préparez-vous à arrêter » munis de feux clignotants à activation automatique seront mis en place, dans les deux directions. Le but est de diminuer le risque de collisions en prévenant en temps réel les conducteurs pour qu'ils soient plus vigilants et qu'ils adaptent leur conduite.

Ce chantier se poursuivra jusqu’au début de l’hiver et reprendra au printemps prochain, pour pouvoir compléter les travaux à l’été 2026.

Gestion de la circulation

Ces travaux causeront ce dimanche 26 octobre, de 22 h à 4 h 30, la fermeture de la voie de droite de l’autoroute 640, en direction ouest, entre le boulevard De Gaulle et le chemin du Basde-SaintThérèse.

Du 27 octobre, dès 4 h 30, jusqu’au 19 novembre, l’accotement de droite de l’autoroute 640, en direction ouest, entre le boulevard De Gaulle et le chemin du Bas-de-Saint-Thérèse sera fermé.

À noter que la limite de vitesse sera réduite à 70 km/h dans la zone de chantier, pendant les fermetures. La coordination des travaux sera effectuée de manière à limiter les incidences et les chemins de détour. Lors des fermetures complètes, les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511.

Le MTQ rappelle aux usagers de la route et les citoyens du secteur de respecter la signalisation en place pour la sécurité des autres conducteurs et celle des travailleurs.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.