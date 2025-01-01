Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Vers l'Hôpital de Saint-Jérôme

Transfert temporaire de l'unité des naissances de l'Hôpital de St-Eustache

durée 11h00
5 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dès le 12 décembre à 8h, pour une durée d'environ trois mois, l'unité des naissances de l'Hôpital Saint-Eustache sera transférée à l'Hôpital Saint-Jérôme. 

Au tout début, il avait été annoncé que l'unité seraient temporairement  transférées à la Cité-de-la-Santé de Laval dès le 5 décembre.  Or, grâce à une mobilisation exceptionnelle des médecins gynécologues-obstétriciens, des médecins omnipraticiens accoucheurs et des équipes soignantes de Saint-Eustache et de Saint-Jérôme, les services de l'unité des naissances de Saint-Eustache pourront être maintenus une semaine supplémentaire pour ensuite être déplacés à Saint-Jérôme plutôt qu’à Laval.

Dès le 12 décembre 2025, les médecins et équipes de soins de l’unité des naissances de Saint-Eustache seront transférées à l'Hôpital de Saint-Jérôme. Les femmes enceintes continueront donc de recevoir leurs soins par les mêmes équipes, mais dans un lieu différent. Cette collaboration soutenue entre les équipes de l’unité des naissances de Saint-Eustache et l’unité des naissances de Saint-Jérôme permettra ainsi d’assurer une continuité de soins pour les femmes enceintes dans la région des Laurentides.

Rappelons que cette situation est temporaire et s’explique par un manque important de gynécologues- obstétriciens à l’unité des naissances de Saint-Eustache. Le CISSS des Laurentides poursuit d’ailleurs ses efforts pour renforcer son équipe médicale dans le but de reprendre les services d’accouchement à l'Hôpital de Saint-Eustache le plus rapidement possible.

Aucune démarche n’est requise de la part des femmes enceintes ayant un accouchement prévu à l’Hôpital de Saint-Eustache. Elles seront informées par le professionnel de la santé assurant leur suivi de grossesse. Pour plus d’informations, consultez la page Travail et accouchement du santelaurentides.gouv.qc.ca.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Installation de panneaux « Préparez-vous à arrêter » à la sortie 24

Publié à 10h00

Installation de panneaux « Préparez-vous à arrêter » à la sortie 24

Dans le cadre des travaux amorcés le 26 octobre, près de la sortie 24 de l'autoroute 640, à Blainville, des panneaux  « Préparez-vous à arrêter », équipés de feux clignotants à activation automatique, seront installés dans les deux directions, d'ici l'été 2026.  Ces nouvelles installations serviront à aviser en temps réel les usagers de la ...

LIRE LA SUITE
La CCALL remet 10 000 $ à Centraide de Lanaudière et des Laurentides

Publié hier à 11h00

La CCALL remet 10 000 $ à Centraide de Lanaudière et des Laurentides

La Corporation des concessionnaires d’automobiles des Laurentides et de Lanaudière (CCALL) a remis, pour cette cinquième année de participation, un don de 10 000 $ à Centraide de Lanaudière et à Centraide des Laurentides. Depuis 2021, la CCALL a choisi Centraide comme partenaire de prédilection. Depuis, c’est un total de 160 000$ qui a été ...

LIRE LA SUITE
La guignolée de Rosemère amasse 37 562 $ et 218 boîtes de denrées

Publié le 3 décembre 2025

La guignolée de Rosemère amasse 37 562 $ et 218 boîtes de denrées

Le 29 novembre, se tenait la guignolée de Rosemère qui a permis de récolter un montant record de 37 562$ et plus de 218 boîtes de denrées non périssables pour les offrir aux familles dans le besoin. Il s'agit d'une année record pour l'organisation qui pouvait compter sur l'aide de plus de 230 bénévoles. De plus, la Corporation de développement ...

LIRE LA SUITE