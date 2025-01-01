Installation de panneaux « Préparez-vous à arrêter » à la sortie 24

Dans le cadre des travaux amorcés le 26 octobre, près de la sortie 24 de l'autoroute 640, à Blainville, des panneaux « Préparez-vous à arrêter », équipés de feux clignotants à activation automatique, seront installés dans les deux directions, d'ici l'été 2026.

Ces nouvelles installations serviront à aviser en temps réel les usagers de la route d'un risque de congestion, pour améliorer la sécurité dans ce secteur. D'ailleurs, la mairesse de Blainville, Liza Poulin, ainsi que les conseillères des districts Fontainebleau, de la Renaissance et du Coteau, Marie-Claude Perron, Michèle Murray et Nathalie St-Laurent, s'en réjouissent.

Pour Mme Poulin, ce projet répond directement à une demande récurrente de la Ville auprès du gouvernement du Québec : « Depuis 2018, nous demandons au député et au ministère d’intervenir afin d’améliorer la sécurité à une sortie de l’autoroute où les bretelles sont problématiques. Grâce à ces panneaux à feux clignotants, les usagers seront prévenus des risques de congestion et pourront adapter leur conduite en conséquence », a déclaré la mairesse.

Travaux en 2025 et en 2026

Dans un communiqué diffusé le 23 octobre dernier, le ministère du transport a informé la population que les travaux d’installation des panneaux se poursuivront jusqu’au 19 novembre et qu’ils seront terminés à l’été 2026.

«Ce projet est l’aboutissement de démarches soutenues auprès des autorités politiques et gouvernementales pour diminuer les risques d’accidents aux abords de la sortie 24. Dans une prochaine étape, nous souhaitons que le ministère soit en mesure de réaménager les bretelles, mais en attendant, nous sommes heureuses de cette mesure qui renforcera la sécurité », a conclu Liza Poulin.