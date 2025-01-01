Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Ville de Blainville

Installation de panneaux « Préparez-vous à arrêter » à la sortie 24

durée 10h00
5 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dans le cadre des travaux amorcés le 26 octobre, près de la sortie 24 de l'autoroute 640, à Blainville, des panneaux  « Préparez-vous à arrêter », équipés de feux clignotants à activation automatique, seront installés dans les deux directions, d'ici l'été 2026. 

Ces nouvelles installations serviront à aviser en temps réel les usagers de la route d'un risque de congestion, pour améliorer la sécurité dans ce secteur. D'ailleurs, la mairesse de Blainville, Liza Poulin, ainsi que les conseillères des districts Fontainebleau, de la Renaissance et du Coteau, Marie-Claude Perron, Michèle Murray et Nathalie St-Laurent, s'en réjouissent. 

Pour Mme Poulin, ce projet répond directement à une demande récurrente de la Ville auprès du gouvernement du Québec : « Depuis 2018, nous demandons au député et au ministère d’intervenir afin d’améliorer la sécurité à une sortie de l’autoroute où les bretelles sont problématiques. Grâce à ces panneaux à feux clignotants, les usagers seront prévenus des risques de congestion et pourront adapter leur conduite en conséquence », a déclaré la mairesse.

Travaux en 2025 et en 2026

Dans un communiqué diffusé le 23 octobre dernier, le ministère du transport a informé la population que les travaux d’installation des panneaux se poursuivront jusqu’au 19 novembre et qu’ils seront terminés à l’été 2026.

«Ce projet est l’aboutissement de démarches soutenues auprès des autorités politiques et gouvernementales pour diminuer les risques d’accidents aux abords de la sortie 24. Dans une prochaine étape, nous souhaitons que le ministère soit en mesure de réaménager les bretelles, mais en attendant, nous sommes heureuses de cette mesure qui renforcera la sécurité », a conclu Liza Poulin.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La CCALL remet 10 000 $ à Centraide de Lanaudière et des Laurentides

Publié hier à 11h00

La CCALL remet 10 000 $ à Centraide de Lanaudière et des Laurentides

La Corporation des concessionnaires d’automobiles des Laurentides et de Lanaudière (CCALL) a remis, pour cette cinquième année de participation, un don de 10 000 $ à Centraide de Lanaudière et à Centraide des Laurentides. Depuis 2021, la CCALL a choisi Centraide comme partenaire de prédilection. Depuis, c’est un total de 160 000$ qui a été ...

LIRE LA SUITE
La guignolée de Rosemère amasse 37 562 $ et 218 boîtes de denrées

Publié le 3 décembre 2025

La guignolée de Rosemère amasse 37 562 $ et 218 boîtes de denrées

Le 29 novembre, se tenait la guignolée de Rosemère qui a permis de récolter un montant record de 37 562$ et plus de 218 boîtes de denrées non périssables pour les offrir aux familles dans le besoin. Il s'agit d'une année record pour l'organisation qui pouvait compter sur l'aide de plus de 230 bénévoles. De plus, la Corporation de développement ...

LIRE LA SUITE
Un couple de Blainville gagne une participation au gala Célébration

Publié le 2 décembre 2025

Un couple de Blainville gagne une participation au gala Célébration

Le couple de Blainville, composé de Martin J. Poirier et Hélène Tremblay, ont eu la chance de gagner une participation au gala Célébration 2026, qui est une loterie de Loto-Québec.  M. Poirier et Mme Tremblay qui sont couple depuis 15 ans n'achètent normalement pas de billets de loteries, mais chaque année ils prennent un billet ...

LIRE LA SUITE