Sur une conduite principale de distribution d'eau potable
Travaux majeurs à venir à la station de purification de Ste-Thérèse
À partir du 11 novembre, des travaux majeurs à la station de purification de l'eau potable à Sainte-Thérèse débuteront. Ils doivent s'échelonner jusqu’au début du mois de décembre approximativement.
Ces travaux consistent à installer une nouvelle vanne d’isolement sur une conduite principale de distribution d’un diamètre de 500 mm. Cette intervention est essentielle pour améliorer la résilience du réseau et permettre de mieux isoler les conduites en cas de bris futur.
La Ville tient à préciser que si les travaux se déroulent comme prévu, aucun impact n’est à prévoir pour les citoyennes et citoyens dans leur utilisation quotidienne de l’eau potable. Toutefois, en raison de la complexité de l’intervention, un risque subsiste : en cas de dommage à la conduite principale lors des travaux, l’alimentation en eau pourrait être interrompue pour plusieurs heures.
À la suite du rétablissement du service, un avis d’ébullition préventif serait alors émis sur l’ensemble du territoire desservi par la station de purification : Sainte-Thérèse, Blainville, Boisbriand , une partie de Mirabel (secteurs Domaine-Vert Nord, Domaine-Vert Sud et Saint-Janvier) et une partie de Rosemère, soit quelques commerces notamment situés sur le boulevard Labelle, la rue Filiatrault et la montée Sanche, ainsi que les résidences situées au nord de l’autoroute 640.
Pour la liste précise des adresses concernées, consultez le site web de la ville, section Info Travaux.
Afin de se préparer adéquatement à ce scénario, la Ville recommande à la population de constituer dès maintenant des réserves d’eau potable pour subvenir à leurs besoins pendant 24 heures. Le ministère de la Sécurité publique recommande de prévoir 2 litres d’eau par personne par jour, sans oublier les animaux domestiques.
La Ville de Sainte-Thérèse déploie toutes les mesures nécessaires pour minimiser les risques et intervenir rapidement en cas d’imprévu. Les équipes techniques seront prêtes à agir avec les pièces de rechange et l’équipement requis afin d’assurer un retour le plus rapide possible à la normale.
Pourquoi réaliser les travaux maintenant ?
La période choisie, soit du 11 novembre au début de mois de décembre, est la plus appropriée et sécuritaire pour intervenir sur le réseau d’eau potable de Sainte-Thérèse.
D’abord, l’automne correspond à la période de l’année où la demande en eau est la plus faible: les arrosages sont terminés, les piscines sont fermées et les besoins commerciaux diminuent. Cela réduit la pression sur le réseau et limite les impacts possibles pour la population.
Ensuite, ces travaux s’inscrivent dans une planification progressive visant à renforcer la fiabilité du réseau. Sainte-Thérèse dispose de deux conduites principales : une de 900 mm, déjà équipée d’une vanne d’isolement, et une de 500 mm, qui n’en possède pas. L’installation de cette nouvelle vanne sur la conduite de 500 mm est une étape préalable essentielle à plusieurs chantiers à venir. Ces chantiers sont centraux à la démarche proactive de la Ville au niveau de la gestion des risques : ils permettront de disposer d’un réseau plus robuste, plus flexible et mieux préparé à d’éventuels bris.
Une collaboration intermunicipale constante et concertée
Les travaux réalisés à la station de purification concernent non seulement le territoire de Sainte-Thérèse, mais également les villes de Blainville, Boisbriand, ainsi qu’une partie de Rosemère (quelques commerces et résidences) et de Mirabel (secteurs Domaine-Vert Nord, Domaine-Vert Sud et Saint-Janvier).
La Ville de Sainte-Thérèse et ses partenaires recommandent à tous les résidents de la région de s’inscrire au système d’alerte de leur municipalité. Ces services demeurent le moyen le plus rapide et le plus fiable pour recevoir les informations officielles et à jour en cas de coupure d’eau, d’avis d’ébullition ou de toute autre situation d’urgence.
- Sainte-Thérèse : citoyen.sainte-therese.ca/inscrivez-vous
- Mirabel : mirabel.ca/mavis
- Blainville : blainville.ca/rapido
- Boisbriand : ville.boisbriand.qc.ca/services/services-en-ligne/rubriques/systeme-automatise-de-messagerie
- Rosemère : ville.rosemere.qc.ca/inscription-systeme-appels-automatise
Tout au long des travaux, les cinq municipalités desservies par la station demeureront en communication constante et coordonneront leurs actions afin d’assurer une gestion cohérente et efficace de la situation. Les administrations municipales collaboreront étroitement pour prévenir tout impact potentiel, partager l’information en temps réel et harmoniser les messages diffusés à la population.