Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Saint-Eustache

Des membres de Second Cup Café servent à déjeuner à l’école Curé-Paquin

durée 11h00
7 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Hier, des membres du personnel de l'entreprise Second Cup Café se sont joints aux élèves et au personnel de l'école Curé-Paquin à Saint-Eustache pour servir le petit déjeuner et remettre le chèque du don de 40 000 $ au Club des petits déjeuners.

L'entreprise indique avoir le désir d'aider les enfants à commencer leur journée avec l'énergie et la nutrition nécessaires pour apprendre et s'épanouir.

« Le Club des petits déjeuners fait une différence incroyable dans la vie de milliers d’enfants chaque jour », affirme Cendrine Lavigne, directrice marketing de Second Cup. « Nous sommes honorés de soutenir leurs efforts et de contribuer à ce que chaque enfant ait la chance de bien commencer sa matinée. »

Les fonds seront directement versés au Club des petits déjeuners, qui soutient plus de 5 000 programmes de petits déjeuners à travers le pays, offrant des petits déjeuners nutritifs aux enfants dans des communautés d’un océan à l’autre.

« Nous sommes reconnaissants du soutien de Second Cup », déclare Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners. « Des contributions comme celle-ci nous permettent de maintenir et d’élargir nos programmes, afin que plus d’enfants au Canada aient accès à un petit déjeuner nutritif et à un bon départ pour la journée. »

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Soins intensifs: la voix des proches est cruciale, montre une étude

Publié à 12h00

Soins intensifs: la voix des proches est cruciale, montre une étude

Des patients hospitalisés aux soins intensifs ont connu un plus grand nombre de jours sans délire quand on leur a fait entendre un enregistrement de la voix de leurs proches, ont constaté des chercheurs américains. Plus précisément, il s'agissait de patients qui avaient besoin d'une ventilation mécanique et à qui on a fait entendre, une fois par ...

LIRE LA SUITE
GES: Atteindre la cible de 2030 coûterait 38 milliards $ au Québec

Publié hier à 15h00

GES: Atteindre la cible de 2030 coûterait 38 milliards $ au Québec

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) selon la cible prévue pour 2030 coûterait 38 milliards $ au Québec. C'est ce que conclut un document déposé jeudi par le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, pour fins de consultations. Le gouvernement doit en effet tenir des consultations à l'Assemblée nationale dans les ...

LIRE LA SUITE
Le CISSS des Laurentides sensibilise aux risques de l'exposition au radon

Publié hier à 10h00

Le CISSS des Laurentides sensibilise aux risques de l'exposition au radon

En ce mois de novembre, dédié à la sensibilisation au radon, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides souhaite rappeler à la population l’importance de vérifier la présence du radon dans les habitations. Une exposition prolongée à des concentrations élevées de radon peut ...

LIRE LA SUITE