Des membres de Second Cup Café servent à déjeuner à l’école Curé-Paquin

Hier, des membres du personnel de l'entreprise Second Cup Café se sont joints aux élèves et au personnel de l'école Curé-Paquin à Saint-Eustache pour servir le petit déjeuner et remettre le chèque du don de 40 000 $ au Club des petits déjeuners.

L'entreprise indique avoir le désir d'aider les enfants à commencer leur journée avec l'énergie et la nutrition nécessaires pour apprendre et s'épanouir.

« Le Club des petits déjeuners fait une différence incroyable dans la vie de milliers d’enfants chaque jour », affirme Cendrine Lavigne, directrice marketing de Second Cup. « Nous sommes honorés de soutenir leurs efforts et de contribuer à ce que chaque enfant ait la chance de bien commencer sa matinée. »

Les fonds seront directement versés au Club des petits déjeuners, qui soutient plus de 5 000 programmes de petits déjeuners à travers le pays, offrant des petits déjeuners nutritifs aux enfants dans des communautés d’un océan à l’autre.

« Nous sommes reconnaissants du soutien de Second Cup », déclare Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners. « Des contributions comme celle-ci nous permettent de maintenir et d’élargir nos programmes, afin que plus d’enfants au Canada aient accès à un petit déjeuner nutritif et à un bon départ pour la journée. »