En 2026
Nouveautés pour la collecte des encombrants à Ste-Thérèse et Blainville
Par Salle des nouvelles
En 2026, les matériaux de construction, de rénovation et de démolition (CRD) ne seront plus acceptés lors des collectes mensuelles des encombrants à Sainte-Thérèse et Blainville. Le but est d'éviter l’enfouissement de matières pouvant être recyclées ou valorisées.
À Sainte-Thérèse, cela entrera en vigueur à compter de janvier 2026, alors que cela se fera progressivement au courant de l’année 2026 à Boisbriand.
Ces matières devront être apportées à l’écocentre, où elles seront acceptées gratuitement pour les résidents de Sainte-Thérèse et de Boisbriand, et ce, jusqu’à concurrence de 10 mètres cubes par année par adresse.
Les matériaux suivants devront être déposés à l’écocentre :
Béton, asphalte, roc;
Blocs et pierres;
Bois traité et non-traité;
Briques, gravats, plâtras;
Céramique;
Gypse;
Fenêtres, luminaires, vitres;
Isolant, laine minérale;
Panneaux en mélamine et panneaux de particules;
Plastique non recyclable;
Plomberie en PVC;
Styromousse;
Toilettes, lavabos;
Et tout autre matériau issu de travaux de construction, rénovation ou démolition résidentielle intérieure et extérieure.
À compter du printemps prochain, une remorque appartenant à chacune des villes sera disponible sans frais pour réservation par les citoyens de Sainte-Thérèse et de Boisbriand afin de transporter leurs matières à l’écocentre. La procédure et les détails seront annoncés en 2026.
Pour obtenir tous les détails concernant l’horaire et les coordonnées de l’écocentre, les matières acceptées ainsi que les quantités permises, visitez le www.sainte-therese.ca/collectes ou ville.boisbriand.qc.ca/services/citoyens/collectes-des-matieres-residuelles.