Aucun risque pour la santé des Blainvillois
Usine Stablex : des résultats conformes aux normes applicables
Par Salle des nouvelles
La Ville de Blainville a rendu publics les résultats d’échantillonnages de sols et d’eaux de surface réalisés le 5 septembre et le 30 octobre, par la firme Solmatech, à 11 endroits situés près du site d’enfouissement de l’entreprise Stablex. Les résultats concluent qu’il n’y a aucun risque pour la santé de la population.
« Nous avons pris la décision de mener cette campagne, car à la fin de l’été, le MELCCFP n’avait toujours pas procédé aux prélèvements prévus pour l’année 2025, contrairement à son engagement. Il était donc essentiel d’obtenir ces importantes informations pour valider l’état de situation et rassurer la population », a déclaré la mairesse Liza Poulin.
Sols : Les résultats d’analyse des échantillons de sols respectent tous les critères applicables du Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).
Eaux de surface : Les résultats des eaux de surface (fossés et ruisseaux) sont conformes aux critères de la qualité de l’eau de surface du MELCCFP à l’exception d’un endroit précis, situé aux abords du boulevard Céloron, une voie de circulation très fréquentée. Ce point a présenté un dépassement en substances pouvant provenir, entre autres, de produits pétroliers ou encore de la décomposition de la matière organique des milieux naturels.
Ces substances, de faible quantité, ne représentent pas de danger pour la population, surtout qu’il s’agit des eaux que l’on retrouve dans des fossés.
Cependant, la Ville demande au MELCCFP d’approfondir l’analyse aux points d’échantillonnage où les appareils utilisés n’étaient pas assez précis pour détecter certaines substances.
Les résultats et les rapports complets seront disponibles sur le site Web de la Ville d’ici la fin de la journée.
Rencontre avec le ministre Bernard Drainville
D’ailleurs, aujourd’hui, la mairesse Liza Poulin, accompagnée du maire suppléant Jean-François Pinard et du conseiller responsable de l’environnement, Francis Allaire, ont rencontré le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Bernard Drainville, ainsi que des membres de son équipe. Le député de la circonscription de Blainville, Mario Laframboise, était également présent.
Cette rencontre visait plusieurs objectifs, notamment de réitérer au ministre que la population de Blainville a des préoccupations légitimes face aux activités de l’entreprise et que c’est la responsabilité du MELCCFP d’être proactif face à l’encadrement et à la surveillance de l’entreprise.
« Le ministre a été réceptif aux préoccupations de la population blainvilloise. Nous avons convenu qu’il est de sa responsabilité de rassurer la population et qu’il doit y avoir de meilleurs échanges d’informations entre nos deux institutions et la population », a déclaré Liza Poulin.
La mairesse a profité de la rencontre pour présenter les résultats d’échantillonnages effectués à la demande de la Ville.