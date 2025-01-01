Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Sans interruption pour la nuit du 31 décembre au 1er janvier

Le REM entre Brossard et Deux-Montagnes en fonction au jour de l'An

durée 11h00
17 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Du 31 décembre au 1er janvier, le service du REM,  sur l'ensemble du réseau, entre Brossard et Deux-Montagnes, sera en fonction toute la nuit.

Le but est de permettre aux gens de se déplacer de manière simple, sécuritaire et confortable dans le cadre des célébrations du Nouvel An. Les tarifs habituels s’appliqueront.

Les 27 et 28 décembre 2025

Rappelons que le REM ne circulera pas les 27 et 28 décembre afin de réaliser des essais techniques en vue de l’ouverture de l’antenne Anse-à-l’Orme au printemps 2026.

Des options alternatives de transport sont en place pour ces deux jours. Consultez REM.info ou les planificateurs de trajets (Chrono, Transit, Google Maps) pour trouver la meilleure option.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La population canadienne a légèrement diminué au troisième trimestre de 2025

Publié à 15h00

La population canadienne a légèrement diminué au troisième trimestre de 2025

Statistique Canada indique que la population du pays a diminué de 0,2 % au troisième trimestre, la baisse du nombre de résidents non permanents ayant atteint son plus fort niveau jamais enregistré. Selon les estimations préliminaires de l'agence, la population a diminué de 76 068 personnes entre le 1er juillet et le 1er octobre, ce qui porte le ...

LIRE LA SUITE
Usine Stablex : des résultats conformes aux normes applicables

Publié à 10h00

Usine Stablex : des résultats conformes aux normes applicables

La Ville de Blainville a rendu publics les résultats d’échantillonnages de sols et d’eaux de surface réalisés le 5 septembre et le 30 octobre, par la firme Solmatech, à 11 endroits situés près du site d’enfouissement de l’entreprise Stablex. Les résultats concluent qu’il n’y a aucun risque pour la santé de la population. « Nous avons ...

LIRE LA SUITE
Le père Noël répondra aux milliers de lettres des enfants cette année

Publié hier à 12h00

Le père Noël répondra aux milliers de lettres des enfants cette année

Les centaines de milliers d'enfants qui ont écrit au père Noël pour lui faire part de leurs souhaits recevront une réponse cette année. L'an dernier, une grève chez Postes Canada avait fait en sorte que le père Noël n'avait pas pu répondre aux enfants qui lui avaient écrit, même s'il avait lu toutes leurs lettres. Cette année, tous les enfants ...

LIRE LA SUITE