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Originaire de Calgary

Une Canadienne assurera le lien vocal de la mission lunaire Artemis

durée 09h00
30 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

Jenni Gibbons a toujours été fascinée par les étoiles. Cette astronaute originaire de Calgary s'apprête à participer à la mission Artemis II de la NASA, qui enverra des humains sur la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans.

Jenni Gibbons est l'astronaute de réserve du Canadien Jeremy Hansen, qui a été sélectionné comme spécialiste de mission pour le vol Artemis II.

Si tout se passe comme prévu, elle ne sera pas à bord de la fusée, mais Jenni Gibbons se réjouit de voir Jeremy Hansen réaliser ses rêves.

Elle jouera également un rôle essentiel au sein de l'équipe chargée de guider M. Hansen et les autres astronautes vers les objectifs clés de la mission.

La NASA a fixé la date de lancement d'Artemis II au 1er avril, avec une fenêtre de lancement de six jours s'étendant jusqu'au 6 avril.

Ce sera un moment historique pour cette ancienne enfant des Prairies qui raconte que ses explorations du paysage de sa région natale lorsqu’elle était enfant lui ont fait prendre conscience des possibilités illimitées de l’univers.

Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne

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