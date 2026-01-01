À la mi-avril 2026
Réouverture de l’unité des naissances de l’Hôpital de Saint-Eustache
Par Salle des nouvelles
L'unité des naissances de l'Hôpital de Saint-Eustache doit réouvrir ses portes à la mi-avril. Dès lors, la capacité d'accueil pour les accouchement reviendra la même dans les locaux habituels.
Rappelons que l’unité des naissances était temporairement transférée à l’Hôpital de Saint-Jérôme depuis décembre dernier, et ce, en raison d’un manque de médecins obstétriciens-gynécologues. Au cours des derniers mois, des efforts majeurs ont été déployés par le CISSS des Laurentides afin d’agrandir l’équipe médicale attitrée à cette unité. Grâce à ces démarches, cinq médecins sont désormais disponibles à temps complet pour assurer la couverture des soins médicaux requis à l’unité des naissances de Saint-Eustache, en plus de bénéficier du soutien de médecins dépanneurs. Cela permet d'assurer à nouveau les soins et services aux femmes des Laurentides à même l’unité de Saint-Eustache.
« Offrir des soins et services de proximité aux familles des Laurentides est une priorité pour notre établissement. Nous avions pris l’engagement de transférer l’unité des naissances de Saint-Eustache à Saint-Jérôme pour une période temporaire seulement, le temps de trouver des solutions au manque de médecins auquel nous faisions face, et nous avons tenu parole! Je tiens à souligner l’ampleur du travail réalisé par nos équipes au cours des derniers mois afin de permettre cette réouverture. Je salue aussi le dévouement hors du commun du personnel soignant et des médecins qui ont temporairement été déplacés à Saint-Jérôme afin d’assurer la continuité des services à la population », a déclaré Julie Delaney, présidente- directrice générale du CISSS des Laurentides.
Comme il s’agit d’une reprise des activités habituelles, aucune démarche n’est requise de la part des femmes enceintes. Pour toutes questions, elles sont invitées à consulter le professionnel de la santé assurant le suivi de leur grossesse.