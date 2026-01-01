Dès le début de ce printemps
Agrandissement de l'usine de production d’eau potable de Ste-Anne-des-Plaines
Les représentants de la Ville ont d’ailleurs procédé le vendredi 10 avril à la traditionnelle première pelletée de terre pour souligner le début officiel des travaux.
Les nouvelles installations amélioreront concrètement la qualité de vie des citoyens, notamment grâce à une eau au goût plus agréable et à une pression plus stable dans le réseau.
Les coûts du projet sont évalués à 35 millions de dollars.
Par Salle des nouvelles
Le projet d'agrandissement et de mise aux normes de l'usine de production d'eau potable (UPEP) de Sainte-Anne-des-Plaines est officiellement lancé et les travaux se sont mis en branle dès le début de ce printemps.
Le projet permettra de mettre à niveau les infrastructures actuelles pour répondre aux normes gouvernementales, de réduire la dureté de l’eau, ce qui augmentera son esthétisme et sa qualité et d’agrandir la réserve d’eau potable, notamment pour des raisons de sécurité publique.
« D’une part, ce projet permet de respecter une obligation du gouvernement du Québec qui exigeait que la Ville mette à niveau ses infrastructures. Et, d’autre part, il répond à un souhait que la population nous a répété à maintes reprises : ce projet est prioritaire et plus que jamais nécessaire à Sainte-Anne-des-Plaines. C’est pourquoi nous sommes fiers d’annoncer la concrétisation de ce projet tant attendu et souhaité depuis de nombreuses années », a déclaré le maire Jean-René Labelle.
Une nouvelle qualité pour l’eau distribuée
Les nouvelles installations amélioreront concrètement la qualité de vie des citoyens, notamment grâce à une eau au goût plus agréable et à une pression plus stable dans le réseau. Il permettra aussi de réduire les effets négatifs de l’eau dure dans les résidences, en limitant l’usure des électroménagers, la détérioration de la tuyauterie et l’accumulation de calcaire sur les robinets et les pommeaux de douche. D’autres désagréments cosmétiques, comme les cheveux ternes, les résidus sur la peau ou encore la présence de taches ou de cernes, pourraient être atténués à la suite des travaux.
Dépense publique importante
Les coûts du projet sont évalués à 35 millions de dollars. L’augmentation n’apparaitra toutefois sur le compte de taxes qu’à partir de 2028 et sera progressive. Cette augmentation de la taxe sur l’eau sera d’environ 150 $ par logement la première année et pourrait atteindre 400 $ à partir de 2030.
« Même s’il est responsable d’un point de vue environnemental et de sécurité publique, ce grand projet d’infrastructure ne se réalise pas à coût nul. Nous allons tout faire pour limiter l’impact sur le compte de taxes des citoyens, même si la taxation foncière est notre seule source de revenus. Nous avons d’ailleurs imputé la somme reçue par le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) entièrement à ce projet afin de diminuer l’emprunt total qui devra être fait par la Ville. Nous sommes convaincus que le projet représente un excellent investissement à long terme pour l’ensemble des contribuables », a renchéri le maire.
Les travaux de démolition ont commencé en mars et la construction devrait se terminer à la fin du printemps 2028. Les représentants de la Ville ont d’ailleurs procédé le vendredi 10 avril à la traditionnelle première pelletée de terre pour souligner le début officiel des travaux.
La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines travaille sur le projet d’agrandissement et de mise aux normes de l’UPEP depuis plusieurs années et plus concrètement depuis 2022. L’appel d’offres pour ce projet a été lancé en octobre 2025 et, après une analyse qualitative multicritère, le contrat a été octroyé à Coffrage Alliance. L’entreprise a bâti son expertise depuis 1970. Elle est réputée pour la flexibilité et la créativité de ses solutions d'exécution innovatrices, l'équipe Alliance est fière d'avoir contribué à construire le Québec d'aujourd'hui; de l'aréna du Centre Claude-Robillard jusqu'au CHUM (Centre hospitalier de l'Université de Montréal).