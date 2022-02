Un premier festival du Fatbike à Montebello

L’équipe de Montebello Vélo de Montagne annonce sa première édition du Festival du Fatbike de Montebello le samedi 26 février prochain !

Situé à seulement 60 minutes du Grand Montréal et 45 minutes de Gatineau-Ottawa, le centre de Fatbike vient de lancer sa saison inaugurale pour les amateurs de vélo d’hiver.

Proposant la plus grande offre de sentiers de Fatbike entretenus mécaniquement en Outaouais, le nouveau réseau de 27 kilomètres est accessible à tous les niveaux de cyclistes sur les terres seigneuriales historiques et majestueuses du patriote Louis-Joseph Papineau.

Le centre propose également le sentier signature Fat Papineau, une boucle épique de plus de 10 kilomètres d’aventures pour les plus mordus. Le pavillon d’accueil, le centre de location et le stationnement sont situés au Fairmont Le Château Montebello, le plus grand bâtiment de bois rond au monde.

Dans le cadre du Festival du Fatbike de Montebello, les adeptes pourront profiter de visites guidées du réseau, de soutien technique gratuit pour les vélos et d’exposants liés au Fatbike.

Cette journée familiale vise à rassembler les amateurs de Fatbike de partout au Québec, en Ontario et ailleurs, afin de partager leur passion et de découvrir les projets de développement du nouveau centre à Montebello.