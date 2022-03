Nouvelle identité pour le Royal de Repentigny

C’est avec un nouveau logo et une nouvelle identité que le Royal de Repentigny amorcera la campagne 2022, sa 32e saison dans la Ligue de baseball junior élite du Québec.

L’équipe est fière d’annoncer un partenariat commercial de 5 ans avec le concessionnaire automobile Repentigny Chevrolet. Le nom officiel de l’équipe devient ainsi le Royal Chevrolet de Repentigny.

Du même coup, la formation lanaudoise dévoile son nouveau logo modifié. Ce dernier intègre l’image de Repentigny Chevrolet, au bas de l’écusson, tout en gardant les deux R stylisés, la couronne ornant le haut du logo ainsi que les couleurs bleu royal et gris, toutes des caractéristiques qui ont fait la renommée et reflété le prestige de l’organisation au fil des années.

« Le Royal est en quelque sorte une institution à Repentigny. En ce sens, nous avions donc le défi et la responsabilité de maintenir la nature et la tradition du Royal tout en laissant une belle place à notre nouveau partenaire. Je vous assure qu’en voyant le résultat final, c’était très réussi. Nous regardons vers l’avenir avec un nouveau souffle, une image et un partenaire-commanditaire majeur dont nous sommes extrêmement fiers. », commente le président du Royal, Danny Prata, enchanté par ce nouveau partenariat et cette nouvelle image graphique.

Quant aux dirigeants de Repentigny Chevrolet, ils sont tout aussi excités à l’idée de participer au développement baseball de la région. À cet égard, certaines annonces auront lieu lors de la conférence de presse du lancement de saison au début de mai.

Danny Prata et son directeur général Marc-André Ronda souhaitent remercier sincèrement Yannick Belanger, de Repentigny Chevrolet, ainsi que l’ensemble de la grande famille du concessionnaire. Repentigny Chevrolet démontre une fois de plus son engagement soutenu et de longue date à la vie sociale, communautaire et corporative de la région.