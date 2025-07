Une fête pour inaugurer le nouveau skatepark de Saint-Donat

Le tout nouveau skatepark de Saint-Donat a été officiellement inauguré le mardi 15 juillet 2025, lors d’un événement festif et rassembleur au parc Désormeaux.

Réclamé depuis longtemps par les jeunes de la municipalité, cet espace de 6 550 pi² (609 m²), conçu par l’équipe de Papillon Skatepark, comprend un bol fermé ainsi que 15 modules et obstacles variés. Pensé pour convenir autant aux débutants qu’aux adeptes aguerris, le skatepark répond aux besoins d’une communauté dynamique et passionnée de sports de planche.

Les plans du projet avaient été dévoilés le 26 mars dernier lors d’une soirée d’information marquée par une forte participation citoyenne. Les travaux de construction, amorcés au printemps, ont été menés rondement afin que le site soit prêt pour la saison estivale.

Une invitée de marque : Annie Guglia

La Municipalité a eu le privilège d’accueillir Annie Guglia, skateuse professionnelle et olympienne, à titre d’invitée d’honneur. Reconnue pour son engagement en faveur de l’inclusion et de l’accessibilité dans le sport, Mme Guglia a su inspirer les jeunes présents par son parcours remarquable et son approche humaine.

« La relation qu’Annie entretient avec la Municipalité de Saint-Donat, jumelée à son parcours d’athlète à l’échelle nationale et internationale, inspire profondément notre jeunesse. Elle nous rappelle aussi qu’il faut oser demander ce que l’on souhaite voir naître. Nous espérons que tant les jeunes que les moins jeunes profiteront pleinement de cette nouvelle infrastructure de qualité », a déclaré le maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers.

Une journée haute en couleur

L’inauguration du skatepark a été marquée par une ambiance festive et rassembleuse, avec une

foule d’activités pour toute la famille. La très appréciée Tournée Ollie était sur place, offrant des

ateliers d’initiation au skateboard, des démonstrations, de l’animation musicale et une

atmosphère vivante. Grâce à la remorque OLLIE, déployée dans le cadre d’un précieux

partenariat avec Loisir et Sport Lanaudière et le Carrefour jeunesse-emploi d’Autray-Joliette (CJE), des équipements adaptés ont été prêtés aux participants, permettant à petits et grands

de découvrir ou redécouvrir les joies du skateboard et de la trottinette.