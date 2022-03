Blainville dévoile sa programmation

Mikaël Kingsbury a brillé, samedi, à la Coupe du monde de Chiesa in Valmalenco, en Italie. Fidèle à son habitude, le Canadien n’a laissé que des miettes à ses adversaires à l’épreuve des bosses en parallèle, couronnant sa journée avec une victoire bonne pour l’or contre le Japonais Ikuma Horishima. Tout a paru facile pour Mikaël Kingsbury lors de cette compétition qui marquait son retour sur les pistes après son retour des Jeux olympiques de Pékin. Et cette fois-ci, il s’est assuré de conclure la journée au sommet du podium, là où il se retrouve plus souvent qu’à son tour.