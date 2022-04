24h Tremblant : lancement des inscriptions pour la 22e édition

Même si l’hiver est maintenant terminé et que le printemps s’installe tranquillement, l’équipe du 24 h Tremblant vous invite à ne pas ranger vos skis trop loin. L’organisation est fière de lancer les inscriptions pour sa 22e édition qui se tiendra du 9 au 11 décembre prochain.

Après s’être réinventé dans les dernières années, le retour à la montagne en 2021 aura permis au 24 h Tremblant, encore une fois, de dépasser largement ses objectifs et de poursuivre sa mission ; que tous les enfants puissent grandir et s’épanouir en santé.



Les amateurs de ski, de course et de marche sont donc invités à se joindre à l’événement et à venir vivre un week-end sportif et festif pour la cause des enfants. Nouveauté cette année, l’ajout de la randonnée alpine qui fait son entrée parmi les disciplines offertes. Randonneurs, préparez vos peaux de phoque et joignez-vous aux activités.



Inscription

Jusqu’au 31 juillet, les participants pourront profiter de l’inscription au tarif avantageux. Dès maintenant, les gens sont donc invités à former leurs équipes, à choisir leur capitaine et à faire une différence en continuant d’écrire l’histoire du 24 h. Pendant 2 jours, les équipes formées de 6 à 12 participants se relaieront jour et nuit en ski, à la marche, à la course, en combinant les deux ou encore en peaux de phoque et se dépasseront dans un but commun d’amasser des fonds pour les enfants.



Afin d’accommoder un plus grand nombre de personnes, tout comme en 2021, il sera possible de participer à sa façon : sur place ou à distance. L’an dernier, ce sont plus de 350 équipes qui ont participé.

À propos du 24 h Tremblant

Depuis sa naissance en 2001, le 24 h Tremblant, plus important événement caritatif de l’industrie du ski en Amérique du Nord, a récolté 43 011 126 $ pour divers organismes. En moyenne, 78 % des dons amassés sont remis chaque année. La Fondation Charles-Bruneau, la Fondation du CHEO et la Fondation Tremblant sont les grandes bénéficiaires de la générosité de milliers de donateurs.

Les dons sont essentiels pour offrir aux enfants une meilleure qualité de vie et participer au financement de projets médicaux novateurs en hémato-oncologie pédiatrique, puisque l’espoir passe par la recherche. Chaque année, l’événement attire plus de 30 000 personnes, 4000 participants et 425 équipes, qui skient, courent et marchent pendant 24 heures grâce à l’implication de 350 bénévoles.