Décès de Mike Bossy à l'âge de 65 ans

Même si l’hiver est maintenant terminé et que le printemps s’installe tranquillement, l’équipe du 24 h Tremblant vous invite à ne pas ranger vos skis trop loin. L’organisation est fière de lancer les inscriptions pour sa 22e édition qui se tiendra du 9 au 11 décembre prochain. Après s’être réinventé dans les dernières années, le retour à la montagne en 2021 aura permis au 24 h Tremblant, encore une fois, de dépasser largement ses objectifs et de poursuivre sa mission ; que tous les enfants puissent grandir et s’épanouir en santé. Les amateurs de ski, de course et de marche sont donc invités à se joindre à l’événement et à venir vivre un week-end sportif et festif pour la cause des enfants. Nouveauté cette année, l’ajout de la randonnée alpine qui fait son entrée parmi les disciplines offertes. Randonneurs, préparez vos peaux de phoque et joignez-vous aux activités.