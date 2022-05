La piste cyclable la Seigneurie des Plaines est prête pour l’ouverture de la saison 2022

Les villes de Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines et Terrebonne annoncent le début de la saison officielle de la piste cyclable La Seigneurie des Plaines pour l’année 2022.

Les équipes ont été mobilisées au cours des dernières semaines afin d’offrir une piste cyclable propre et sécuritaire aux visiteurs. À pied, à vélo, à la course ou à la marche, c’est le temps d’en profiter ! Avec l’achalandage observé sur la piste dans les dernières semaines, il est facile d’affirmer que plusieurs amateurs ont très hâte !

L’équipe du Service des travaux publics et du traitement des eaux a travaillé d’arrache-pied afin de nettoyer la piste de tous les déchets qui s’y sont retrouvés durant l’hiver.

Ensuite, le passage d’un balai mécanique a permis d’éliminer les petites roches abrasives. Afin d’assurer aux visiteurs un parcours cyclable propre et sécuritaire, le balai mécanique sera d’ailleurs passé de manière hebdomadaire sur la piste durant toute la saison.

Pour une grande accessibilité aux différents circuits cyclables

La piste cyclable La Seigneurie des Plaines est un réseau cyclable de 21 km se prolongeant dans les Villes de Sainte-Anne-des-Plaines, Blainville et Terrebonne.

Grâce à La Seigneurie des plaines, il est maintenant possible de relier la piste le P’tit train du Nord (Blainville) à la TransTerrebonne (Terrebonne). Les cyclistes aguerris et férus de vélotourisme peuvent même joindre les réseaux cyclables d’Oka, de l’Outaouais, de la Rive-Sud et même de la Route verte vers le Chemin du Roy traversant les régions de Lanaudière, de la Mauricie et de Québec.

Pour une expérience plus que parfaite sur la piste cyclable, plusieurs arrêts sont à planifier sur votre itinéraire !

Halte Desjardins

Située en plein cœur de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines entre le 13e et 14e km de La Seigneurie des Plaines, la Halte Desjardins est l’endroit parfait pour une pause bien méritée lors de votre randonnée ! Quoi y retrouver ?

Passerelles et sentier boisé

Les milieux humides dans les zones boisées, lesquels sont protégés par 20 passerelles en bois, sont un arrêt incontournable lors de votre visite sur la piste ! Vous serez enchanté par la beauté de la nature et des nombreuses passerelles.

km 19, pour une vue à couper le souffle

Une fois passé l’arrêt des tables à pique-nique au km 19, continuez quelques mètres pour avoir droit à cette vue plus que magnifique !

Un projet de grande envergure

Vous pouvez consulter la carte, la foire aux questions, les règlements et les dernières nouvelles au seigneuriedp.org.

La piste a été ouverte officiellement le 8 juillet 2020, après 20 mois de travaux. L’an dernier, ce sont plus de 110 000 passages qui ont été enregistrés sur la piste, soit par des piétons, soit par des cyclistes.