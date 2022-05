Une piste de pumptrack accessible dès maintenant à Mascouche

Une piste de type pumptrack est nouvellement accessible au parc Marie-des-Hauts-Bois de Mascouche.

Les amateurs de sports peuvent donc en profiter dès maintenant et jusqu’en septembre.

Le pumptrack est un parcours composé d’une succession de bosses et de virages qui permettent à l’utilisateur de prendre de la vitesse grâce à l’action de ses bras et de ses jambes ainsi qu’au déplacement de son centre de gravité. L’idée de base consiste donc à ne jamais pédaler.



Les installations permettront aux citoyens de tous âges et avec n’importe quel équipement sportif sur roues, soit un vélo, une trottinette, une planche à roulettes, ou des patins à roues alignées, une utilisation confortable et sécuritaire.



Notons que le port du casque est obligatoire dans les installations.



La piste est accessible tous les jours de 7 h à 23 h, et elle demeure éclairée en soirée.



Rappelons qu'en raison de leurs désuétudes et pour des questions de sécurité, les modules de skatepark du parc Marie-des-Hauts-Bois ont dû être retirés.



Les utilisateurs sont donc invités à utiliser la piste de pumptrack ou bien à se rendre aux parcs des Pins ou encore du Nord pour profiter des skateparks en place.