Cheerleading : Une saison historique pour l’équipe des Cheminots

L’équipe de cheerleading des Cheminots du Cégep de Saint-Jérôme a connu une saison exceptionnelle, marquée par des performances remarquables, tant sur la scène provinciale qu’internationale.

Le 12 avril 2025, lors du championnat provincial RSEQ à Trois-Rivières, les Cheminots ont décroché la médaille d’or. Rien n’était joué d’avance : deux semaines plus tôt, l’équipe avait terminé au 4e rang du championnat de conférence et occupait la 3e position au classement général de la saison régulière. Tout au long de la saison, les athlètes ont fait preuve d’un engagement remarquable, d’une rigueur constante et d’une grande capacité d’adaptation face aux nombreux ajustements stratégiques proposés par l’équipe d’entraîneurs. Leur performance sans faute en finale témoigne de leur progression soutenue et de leur détermination à repousser leurs limites pour atteindre l’excellence.

« Cette victoire est le fruit de notre persévérance, de notre rigueur et de notre capacité à nous adapter aux nombreux défis rencontrés en cours de saison. Nous avons travaillé fort, fait preuve d’une grande cohésion et avons su nous ajuster jusqu’à la toute fin. C’est une immense fierté de voir tous ces efforts porter leurs fruits » indique Mélyssa Crépeau Dufour, entraîneuse-chef

Championnats mondiaux ICU : une reconnaissance internationale

Rappelons qu'en janvier dernier, les Cheminots ont pris part aux Championnats mondiaux collégiaux et universitaires de cheerleading (ICU) à Orlando, en Floride. Ils ont remporté le titre de champions du monde dans la catégorie « Elite Small Coed », une première pour une équipe collégiale québécoise. Cette victoire témoigne du talent et de la détermination de l’équipe, qui a su se démarquer parmi plus de 35 établissements d’enseignement supérieur du monde entier.

Une saison de dépassement et de cohésion

Cette année, les Cheminots ont trouvé la formule gagnante : un groupe d’athlètes étudiants mobilisé, soudé et entièrement investi. Tout au long de la saison, l’équipe a relevé chaque défi avec détermination, affichant une progression constante, passant de la quatrième place en février à la première au championnat provincial.

Leur engagement, leur solidarité et leur capacité à se dépasser ensemble ont été au cœur de leur succès.

« Participer aux mondiaux et remporter le championnat provincial la même saison, c’est au-delà de nos attentes. Cette expérience nous a soudés comme jamais auparavant », exprime Noémie Dégarie, capitaine de l’équipe.

S’engager dans l’équipe des Cheminots

Forts de cette saison marquante, les Cheminots se préparent déjà pour la suite. L’équipe est en période de recrutement afin de combler les places disponibles lors des sélections prévues à la fin août.