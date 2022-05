C’est en présence de dignitaires et d’élus que la Fondation du rein, en partenariat avec les Internationaux de tennis junior Banque Nationale (ITJBN) de Repentigny, dévoile les grandes lignes de son événement phare en matière de collecte de fonds pour l’année en cours.

Le Défi tennis nocturne 2022 se tiendra dans la nuit du 25 au 26 août prochain. À cette occasion, entre 15 et 20 clubs de tennis extérieur et intérieur du Québec joindront leurs efforts pour amasser des fonds pour la Fondation du rein.

Le coup d’envoi de l’événement, dont le slogan est Prends la balle au bond et fais un don! sera donné au terme de la soirée vin et fromages de la 35e édition des ITJBNR du 25 août.

Dès le coup de minuit, des centaines de joueurs et joueuses, un peu partout dans la province, prendront la balle au bond, de minuit à 6 h le matin du 26 août, dans les différents clubs participants.

Pourquoi du tennis nocturne?

En guise de solidarité avec les personnes atteintes de maladie rénale, qui font leur traitement de dialyse aussi la nuit.

Pour une 2e année d’affilée, c’est le célèbre comédien et ancien homme politique, Pierre Curzi, qui est le parrain d’honneur de cette grande fête du tennis : « Un Défi de tennis nocturne, quoi de mieux pour démontrer notre solidarité envers les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Soyons nombreux et généreux et Prenons la balle au bond! »

Lors de la conférence de lancement, la directrice nationale de la Fondation, Elizabeth Myles, a parlé de l’importance de poursuivre la recherche : « Il est primordial de poursuivre les efforts dans la recherche, car l'insuffisance rénale ne se guérit pas et, à ce jour, il n'y a toujours aucun remède pour le traitement de cette maladie. »

Les clubs souhaitant participer à ce happening unique en son genre et les adeptes de tennis désireux de jouer, du 25 au 26 août, peuvent le faire en s’inscrivant sur tennisnocturne.ca ou en contactant Martine Baller au 438 814-2344.Des prix de participation seront remis aux gens qui s’inscriront au Défi tennis nocturne.

Ceux qui souhaitent prendre la balle au bond et faire un don peuvent le faire au tennisnocturne.ca. Des reçus pour fins d’impôt peuvent être émis par la Fondation pour des dons de 20 $ et plus.