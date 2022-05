La Fête de la pêche se déroulera le 4 juin et 5 juin au Parc régional Bois de Belle-Rivière

C’est avec la fébrilité de se rassembler que le Collège Lionel-Groulx a tenu son Mérite sportif, le 12 mai dernier, afin de souligner et reconnaître les performances, l’esprit d’équipe et la réussite éducative de ses athlètes Nordiques. La soirée a permis d’octroyer trois prix (la recrue de l’année, l’athlète le plus utile pour son équipe et ...