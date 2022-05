Le Festival Aéronautique Volaria déploie enfin ses ailes

Alors que souffle enfin sur l’humanité un vent de soulagement et de liberté vers la reprise des activités collectives, c’est avec grande fébrilité que la première édition du Festival Aéronautique Volaria s’inscrit au calendrier des événements les plus attendus de 2022, s’appropriant le ciel de Mirabel les 24 et 25 septembre prochains au Complexe ICAR.

Présenté par Ville de Mirabel, qui souligne son 50e anniversaire cette année, le festival réunira l’industrie aéronautique et le grand public le temps d’un week-end sous le signe du plaisir et de la découverte.

« Il allait de soi que Mirabel assume le rôle de présentateur officiel du Festival Aérien Volaria. Il s’agit d’un partenariat évident, non seulement pour l’accès à l’aéroport situé sur notre territoire, mais surtout parce que cet événement d’envergure a, tout comme notre Ville, la mission de mettre en lumière ce qui se fait de mieux en matière aéronautique. C’est un privilège et un plaisir pour nous d’accueillir ce festival qui promet d’être des plus impressionnants. », mentionne le maire de Mirabel, Patrick Charbonneau.

C’est le grand Paul Houde, pur passionné d’aviation et porte-parole de Volaria, qui sera à la barre de l’animation du festival. Dans un cadre qui se veut traditionnel pour honorer l’industrie et coloré et festif pour y ajouter une touche parfaitement montréalaise, petits et grands s’émerveilleront sous un ciel peuplé de performances aériennes.

Pour n’en nommer que quelques-uns, les légendaires Snowbirds, l’équipe de parachutistes des Skyhawks ainsi que l’équipe de démonstration du CF-18 des Forces armées canadiennes seront du spectacle.

La programmation du festival inclut également une grille musicale explosive, une zone familiale qui débordera de surprises pour amuser les plus jeunes, une exposition d’avions à ciel ouvert et une variété de camions de cuisine de rue qui promet un ravitaillement sur mesure pour chacun. Un salon de l’emploi majeur présenté par Aéro Montréal et un quartier du futur à la fine pointe des avancées technologiques et écoénergétiques de l’aéronautique seront déployés.

« Tout comme nos partenaires et les joueurs de l’industrie aéronautique, nous avons à cœur la cause environnementale et en faisons une priorité, affirme Maude Paquette, Directrice générale du festival. C’est pourquoi l’écoresponsabilité et la carboneutralité font partie de l’ADN de Volaria. »

Rappelons qu’un spectacle aérien a déjà pris place à Mirabel, attirant lors de sa dernière édition en 1997 plus de 85 000 visiteurs ! La devise du Festival Aéronautique Volaria : Le ciel n’est absolument pas la limite.

D’ici le festival, ne manquez pas le magazine télévisuel Volaria, qui mettra en lumière le fabuleux univers de l’aviation et de l’aérospatial. L’émission, diffusée dès septembre à la chaîne de TVA Sports, sera animée par Patrick Benoît, chroniqueur à Salut, Bonjour et animateur à TVA. L’astronaute David Saint-Jacques fera des apparitions à chaque épisode pour tester vos connaissances générales.

Rendez-vous au www.volaria.ca pour vous procurer vos billets, qui sont disponibles en quantité limitée ! Vous y trouverez aussi tous les détails ainsi que la programmation intégrale du festival !