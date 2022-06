Blainville en fête : une 35e édition attendue

La Ville de Blainville est très heureuse de présenter la 35e édition de Blainville en fête dans sa formule intégrale le samedi 20 août prochain au Parc équestre.

C’est donc avec beaucoup de bonheur que les citoyennes et les citoyens pourront voir sur scène Corneille et ses invités : Renee Wilkin, Dashny Jules, Jonas Tomalty, ainsi que Julien Charbonneau et Sarah-Maude Desgagné de la plus récente mouture de Star Académie.

Du plaisir en famille



Les festivités de Blainville en fête démarreront dès 10 h avec des jeux gonflables, du maquillage pour les enfants et différentes activités ludiques. Dès 11 h, Atchoum présentera son spectacle sur la scène secondaire et ça sera suivi de Bill Bestiole à 14 h.

Dès 19 h 30, les gagnants du concours Blainville en chansons se produiront sur la scène principale. Ce sera une belle occasion de découvrir les fabuleux talents de la région.

Le spectacle de Corneille et ses invités commencera à 20 h 30.

Pour des raisons de sécurité, l’alcool, les contenants de verre et les animaux ne seront pas autorisés sur les lieux de l’événement. Des camions de rue sont prévus sur le site afin de combler tous les appétits.

Nouveauté pour le 35e

Afin de souligner le 35e anniversaire de Blainville en fête, le traditionnel feu d’artifice sera accompagné cette année d’un spectacle de 100 drones lumineux d’une dizaine de minutes. Il s’agit d’un spectacle conceptualisé spécialement pour la Ville de Blainville. Assurément une manière originale de clôturer la soirée !

De fidèles et généreux partenaires

Blainville en fête est heureux de compter sur l’appui de généreux partenaires qui permettent, année après année, de réaliser un événement de cette ampleur : Stablex, Desjardins Caisse de l’Envolée, CIME FM, Groupe JCL, IGA Extra Famille Girard, ainsi que de nombreux autres collaborateurs.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site blainville.ca.