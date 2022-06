Loisirs Laurentides escorte la flamme des Jeux du Canada

Du 9 au 12 juin, le relais du flambeau des Jeux d’été du Canada Niagara 2022 a fait étape à Mont-Laurier, Mont-Tremblant et Saint-Jérôme.

Pour l’occasion, le comité organisateur du relais du flambeau a invité les Unités régionales de services en loisir et sport sillonnées par le relais afin de faire le pont avec le programme des Jeux du Québec et ainsi permettre à nos représentants de parcourir une portion du tronçon avec eux.

Loisirs Laurentides a saisi cette opportunité pour déléguer le président de son conseil d’administration, M. Michael Leduc, sa directrice générale, Mme Élaine Lauzon et les deux membres de son équipe d’employés responsables des Jeux du Québec, Dang Thanh Bui et Alexandra Gagnon-Tillard, à titre de représentants et pour parcourir des tronçons du Sentier transcanadien (Parc linéaire Le P’tit Train du Nord).

Le relais de la flamme s’est arrêté à Mont-Laurier (9 juin), Mont-Tremblant (10 juin) et Saint-Jérôme (12 juin).

Le 10 juin, l’équipe de Loisirs Laurentides a rejoint la conseillère municipale de Mont-Tremblant, Catherine Drouin et le 12 juin, le maire de Saint-Jérôme, Marc Bourcier.

Considérant que le flambeau Roly McLenahan des Jeux du Canada poursuivait son chemin pour atteindre la ville où auront lieu les Jeux du Québec, la présence de notre équipe en charge des Jeux du Québec représentait bien le rôle important que ces deux événements jouent dans le développement de nos jeunes athlètes en route vers l’excellence.

Pour rappel, le flambeau des Jeux du Canada est en chemin vers le site qui accueillera prochainement les Jeux d’été du Canada qui se dérouleront à Niagara en Ontario du 6 au 21 août prochains.

« Nous sommes très heureux d’avoir participé à cet événement qui a une grande symbolique lors de l’organisation d’événements multisport d’envergure comme les Jeux du Canada et les Jeux du Québec. Il était important de démontrer notre appui à la démarche de Sentier transcanadien pour souligner la tenue des Jeux du Canada à Niagara. Nous avons hâte de vous dévoiler les athlètes de la région des Laurentides qui participeront à cet événement. », a mentionné le président de Loisirs Laurentides, Michael Leduc.