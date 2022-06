La Ville de Sainte-Thérèse offre un remboursement aux citoyens

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse de rappeler qu’elle offre aux citoyens le remboursement des frais relatifs au bain libre et au patinage libre, selon certaines modalités.

Lors de la séance publique du 6 juin dernier, le conseil municipal a adopté deux nouvelles politiques afin d’harmoniser les processus de remboursement pour la pratique de ces sports hors de Sainte-Thérèse.

Les Thérésiennes et les Thérésiens peuvent désormais se baigner ou patiner à l’endroit de leur choix. La Ville remboursera la totalité des frais relatifs au patinage libre et jusqu’à concurrence de 50 % des coûts admissibles pour le bain libre, sans excéder un montant de 150 $ par année civile par personne. Pour ce faire, la Carte citoyen valide est obligatoire pour chacun des utilisateurs.

« La Ville de Sainte-Thérèse souhaite encourager la pratique d’activités physiques chez les citoyens en leur offrant plus de flexibilité et en simplifiant les procédures. Il est donc maintenant possible de pratiquer son sport favori en toute saison, dans n’importe quelle installation et à prix très abordable ! », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Démarche à suivre

Afin d’obtenir un remboursement, les citoyens doivent conserver leurs reçus et remplir le formulaire adéquat. Ils doivent ensuite les acheminer à la Ville au plus tard le 31 janvier pour les reçus datés entre le 1er juillet et le 31 décembre, et au plus tard le 31 juillet pour les reçus datés entre le 1er janvier et le 30 juin.

Les remboursements peuvent se faire par chèque (deux fois par année) ou encore en argent comptant (en tout temps) à la Maison du citoyen, située au 37, rue Turgeon. Les détails pour acheminer les formulaires et obtenir un remboursement sont disponibles au www.sainte-therese.ca > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Loisirs sportifs et communautaires.

Renseignements supplémentaires au 450 434-1440, poste 2301 ou [email protected]