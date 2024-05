Blainville : Améliorations à venir pour trois infrastructures sportives

La Ville de Blainville annonce les travaux majeurs qui seront entrepris afin de réaménager trois infrastructures sportives utilisées par la population pour ses loisirs et par les associations sportives.

En effet, le centre Guy-Frigon, l’aréna et le Centre récréoaquatique subiront une cure de rajeunissement au bénéfice des usagers.

« Nous profitons du contexte de la Finale des Jeux du Québec en 2026 pour léguer aux Blainvilloises et aux Blainvillois des bâtiments adaptés à leurs besoins et remis au goût du jour. Ces travaux nécessitent un investissement totalisant 10 M$ et nous profiterons d’une subvention de 5 M$ du gouvernement du Québec, remise dans le cadre de la Finale », a déclaré le maire suppléant et conseiller du district du Plan-Bouchard, Philippe Magnenat.

Legs des Jeux du Québec – bonification des installations sportives

La Ville entreprendra donc des travaux qui apporteront un renouveau à certaines installations existantes, en plus de répondre aux normes sportives et à des demandes spécifiques provenant d’associations blainvilloises. S’échelonnant de mai 2024 à décembre 2025, ils occasionneront la relocalisation temporaire d’événements et d’activités associatives durant cette période.

Centre Guy-Frigon o Réaménagement de la surface de jeu

o Réaménagement du bloc sanitaire : ajout de douches et vestiaires o Réfection de la façade

Aréna o Agrandissement des chambres des joueurs o Nouveau bloc sanitaire

o Nouvelle salle polyvalente

Centre récréoaquatique

o Nouvelle salle d’entraînement à sec

Nouveau parc dans le secteur Chambéry

Les travaux d’aménagement du nouveau parc dans le secteur Chambéry s’amorceront au cours des prochaines semaines. Ce projet a fait l’objet d’une consultation en deux étapes auprès des gens du quartier. À terme, ce parc situé en bordure de la future école primaire offrira :

Une plaine de jeux libres

Des appareils à jeux et balançoires

Des balancelles

Un sentier d’hébertisme et boisé

Des tables de jeux

Un parcours de « pumptrack » en boucle fermée

Une butte à glisser

Un abri

Une classe extérieure

Un mobilier urbain et de l’éclairage

Un sentier

Un stationnement

Une toilette autonettoyante

Remplacement et ajout de bornes de recharge

De nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques seront installées dans les stationnements de l’hôtel de ville, de la Maison des associations et du Centre récréoaquatique. Les bornes déjà installées dans ces stationnements seront par ailleurs remplacées.

Réfection de chaussées

La Ville procédera à la réfection de plusieurs tronçons de rues au cours des prochains mois. Des entraves routières dans ces secteurs sont à prévoir. Surveillez la signalisation routière sur place.

• Boulevard Céloron : de la rue du Commandant jusqu’à la rue Maurice-Cullen (direction nord)

• Boulevard de Fontainebleau : entre les rues de Côme et de Visconti

• Rue Camil : de la 56e Avenue Ouest jusqu’à son extrémité

• Carré Lionel-Groulx : au complet

• 111e Avenue Ouest : entre les numéros civiques 41 et 71

• Rue Jean-Dallaire : au complet

• Rue des Pinsons : entre les rues Richard et Vianney

• Rue des Lilas : au complet

• Rue Maurice-Cullen : entre la rue André-Pierron et la 101e Avenue Est