Trois rues deviennent des zones de jeux libres à Ste-Anne-des-Plaines

Trois rues de Sainte-Anne-des-Plaines ont été choisies pour devenir des zones de jeux libres dans la rue. Il s’agit de la rue des Saules, de la 10e Avenue ainsi que de la rue de la Gare.

Ces trois rues font maintenant partie du projet pilote encadrant le jeu libre permettant aux petits et aux grands de se rencontrer et de jouer dans la rue dans un espace balisé entre le 1er juin et le 31 octobre 2024.

Avec ce projet pilote, le Conseil municipal souhaite ainsi s’assurer du bon fonctionnement, mais surtout de la sécurité de tous, durant le déploiement de ce projet. Selon les résultats obtenus à la fin de la saison, l’adhésion citoyenne et tout le déroulement du processus de mise en candidature, le projet pourrait se poursuivre les années suivantes et de nouvelles rues pourraient être ajoutées.

Municipalité amie des enfants

Soucieuse de valoriser les saines habitudes de vie, de même que d’encourager la pratique d’activités physiques, la Ville est constamment à l’affût de nouveautés pour améliorer la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens. C’est pourquoi le Conseil municipal, par l’entremise de ses engagements comme « Municipalité amie des enfants », a adopté au printemps dernier une réglementation permettant le jeu libre dans la rue en toute légitimité et dans un cadre sécuritaire.

Ce projet est notamment issu de la reconnaissance de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines comme « Municipalité amie des enfants », certification obtenue à l’automne 2023. Cet engagement se veut rassembleur et convivial, puisqu’il appelle à la participation de tous en impliquant la communauté dans la qualité de vie des quartiers. C’est pourquoi chaque demande de participation au projet pilote devait être faite par un porteur de projet résidant sur la rue. De plus, chaque candidature devait être appuyée par au moins les deux tiers des résidences touchées par la zone de jeu libre demandée.

Projet pilote en évaluation

À la fin de la saison, les équipes de la Ville et le Conseil municipal évalueront le fonctionnement du projet. Si les conclusions sont positives, la période de candidatures pour d’autres zones de jeu libre pourrait être ouverte dès le printemps 2025.

Pour tout savoir sur le projet Jouer dans la rue, rendez-vous au : www.citoyen.villesadp.ca/consultation/projets/jouer-dans-la-rue-2024.