Une 46e année pour Courir Lorraine

Le 25 mai prochain, la Ville convie la population au parc Lorraine à l’occasion de son rendez-vous sportif : Courir Lorraine! Adeptes de marche et de course seront invités à prendre le départ du 3 km, du 5 km ou du 10 km.

Les plus jeunes auront, quant à eux, le plaisir de relever le Défi 1 km. Plusieurs surprises attendent les participantes et les participants qui seront présent(e)s pour souligner la 46e édition de l’événement.

« Les membres du conseil municipal et moi sommes enchantés de constater que cette course printanière est devenue un incontournable de la saison. C’est toujours un grand bonheur de rencontrer les familles, les amis et les groupes de course qui enfilent leurs espadrilles pour venir bouger dans notre belle municipalité. L’an passé, nous avions battu un record de participation et nous sommes convaincus d’être en mesure d’accueillir encore plus de gens cette édition-ci. Nous pourrons aussi compter sur la présence du Lorrain Dany Dubé, qui a gentiment accepté d’être président d’honneur pour une deuxième année consécutive », mentionne le maire de Lorraine, M. Jean Comtois.

L’inscription est en cours et est gratuite pour les résident(e)s de Lorraine qui s’inscrivent avant le 22 mai. Soulignons qu’il sera également possible de s’inscrire en personne le matin de la course.